A kézilabda Eb miatt összeomolhat az ország

Ha abból indulunk ki, hogy a kézilabda Eb Magyarország–Izland csoportmérkőzését az izlandi lakosság 60 százaléka nézte, azaz az ország csaknem kétharmada a tévé előtt ült, mindjárt megérthetjük, mekkora problémát okozhat ez Izlandon. Többen úgy vélik, hogy ez a helyzet munkahelyi feszültséghez vezethet majd Izlandon. Értsd: az emberek nem dolgozni akarnak, hanem szurkolni a kézilabda-válogatottnak.

Ők azok, akiknek nem kell betegállományba menni a kézilabda Eb miatt Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT News Agency

A kézilabda Eb miatt a fél ország betegállományba megy?

Sigtryggur Magnason, az Izlandi Munkáltatók Szövetségének médiaigazgatója szerint ez a helyzet valós probléma és mindenképpen kezelni kell. Azt mondta, hogy a munkahelyeken össze kell fogni, meg kell beszélni, miként kezeljék ezt a helyzetet. Ha arra a megállapodásra jutnak, hogy két órán keresztül nem dolgoznak, hanem tévét néznek, akkor ezt a kieső időt majd pótolják. Az már más kérdés, hogy ez a menetrend csak egy nappal ezelőtt vált hivatalossá. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok üzleti megbeszélést kell elhalasztani, ha valaki a kézilabda mellett dönt. Ez pedig tényleg felboríthatja az izlandi gazdasági életet.

Viktor Gísli Hallgrímsson, az izlandiak csodakapusa (aki ellenünk egészen elképesztően védett) pár nappal ezelőtt elég érdekesen fogalmazott.

Azt üzente az izlandi drukkereknek, hogy elég csak néhány napra betegállományba menni, keresni egy repülőjáratot Koppenhágába és mehet is a buli.

Sigtryggur Magnason erre azt mondta, hogy ez nem volt szerencsés kijelentés. A médiaigazgató szerint Barcelonában biztosan nem fordulna elő, hogy Hallgrímsson kapus beteget jelent, mert valami miatt nincs kedve bemenni dolgozni.

Mi lesz az izlandi illemhelyeken?

Ám Izlandon nem csak az üzleti világot érinti meg a kézilabdacsapat jó szereplése. Mivel a csapat az országban példátlan népszerűségnek örvend, egészen hihetetlen események is lejátszódnak. Ki gondolná, hogy a szigetország vízfogyasztását is befolyásolja egy-egy meccs? Márpedig a magyarok elleni 24-23-ra megnyert utolsó csoportmérkőzésen ez történt. A meccs alatt az ország vízfogyasztása kétszer is jelentősen megnőtt. Először 16 százalékkal, mégpedig 20.18-kor, amikor az első félidőt lefújták, majd ismét 16 százalékkal, amikor a mérkőzés véget ért. Hogy miért?

Mert a meccseket a kezükben itallal (többnyire alkohollal) néző tömegek ekkor mentek könnyíteni magunkon.

Mi következik ebből? Csak annyi, hogy a középdöntő három hétköznapi meccsén az izlandi munkahelyek illemhelyei soha nem látott terhelésnek lesznek kitéve. Azaz, amíg Malmöben a pályán a csapat harcol, addig az otthonmaradt izlandiak a WC-be való bejutásért vívhatnak majd közelharcot.