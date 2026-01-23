Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 23. 14:46

Így írnak ők – Január 23., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Munk Veronika, Tordai Bence, Rónay Tamás, Máthé Zsuzsa és Dezse-Zelenka Dóra gondolataiból tallózunk.

Munk Veronika

Aki sérelmezi, hogy rá mint anyára ismét hull a „pénzeső”.

Tordai Bence

Publicus-mérés: Tordai kiakadt, mint a kakukkos óra.

Rónay Tamás

Putyin helyett Trump végzi a piszkos munkát.

Máthé Zsuzsa

Az európai demokrácia állapotáról árulkodó tény.

Dezse-Zelenka Dóra

A szekta most tombolja ki magát a kommentekben.

