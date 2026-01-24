Itt vannak a középiskolai felvételi megoldásai

Az Oktatási Hivatal közzétette a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorait és javítási-értékelési útmutatóit.
A 8. osztályosok számára készült
feladatlapok
- magyar nyelvből ide kattintva,
- matematikából ide kattintva,
a javítási-értékeli útmutatók
- magyar nyelvből ide kattintva,
- matematikából pedig ide kattintva
érhetők el.
A 6 évfolyamos gimnáziumok központi írásbeli felvételi vizsgáinak
feladatsorai
- magyar nyelvből ide kattintva,
- matematikából ide kattintva,
a javítási-értékeli útmutatók
- magyar nyelvből ide kattintva,
- matematikából pedig ide kattintva
találhatók.
A 8 évfolyamos gimnáziumba
a felvételi feladatsorok
- magyar nyelvből ide kattintva,
- matematikából ide kattintva,
a javítási-értékeli útmutatók
- magyar nyelvből ide kattintva,
- matematikából pedig ide kattintva
érhetők el.
Január 24-én tartották a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat. A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a kilencedik évfolyamra, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba, valamint a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek hirdették meg.
Ötszázhatvan helyszínen több mint hetvenezer diák vett részt a felvételi eljárásban.
A kilencedik évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire. A hat évfolyamos gimnáziumi írásbelire közel 11 ezer, a nyolc évfolyamos írásbelire több mint 6400 gyermek jelentkezett. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáztak.
Azok a felvételizők, akik a január 24-i vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni,
a február 3-i pótló írásbelin
vehetnek részt a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján.
