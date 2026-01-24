felvételifeladatlapközépiskolaoktatási hivataltovábbtanulástesztmagyariskolamatematikamegoldás

Itt vannak a középiskolai felvételi megoldásai

Szombaton tartották a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat magyar nyelvből és matematikából. A központi teszteket a kilencedik évfolyamra, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők írták meg. Ötszázhatvan helyszínen több mint hetvenezer diák vizsgázott. A pótló írásbeli február 3-án lesz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 21:37
Az Oktatási Hivatal közzétette a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorait és javítási-értékelési útmutatóit.

Tanévkezdés, iskolakezdés a Teleki Blanka Gimnáziumban. 2025.09.01 Budapest Fotó: Csudai Sándor
Szombaton tartották a középiskolai írásbeli felvételi vizsgát (Fotó: Csudai Sándor)

A 8. osztályosok számára készült

feladatlapok

a javítási-értékeli útmutatók

érhetők el.

A 6 évfolyamos gimnáziumok központi írásbeli felvételi vizsgáinak

feladatsorai

a javítási-értékeli útmutatók

találhatók.

A 8 évfolyamos gimnáziumba

a felvételi feladatsorok

a javítási-értékeli útmutatók

érhetők el.

Január 24-én tartották a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat. A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a kilencedik évfolyamra, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba, valamint a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek hirdették meg.

Ötszázhatvan helyszínen több mint hetvenezer diák vett részt a felvételi eljárásban.

A kilencedik évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire. A hat évfolyamos gimnáziumi írásbelire közel 11 ezer, a nyolc évfolyamos írásbelire több mint 6400 gyermek jelentkezett. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáztak.

Azok a felvételizők, akik a január 24-i vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni,

a február 3-i pótló írásbelin

vehetnek részt a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Ádám János)

