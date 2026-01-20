Szombaton jön az írásbeli felvételi

Január 24-én tartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal.

A központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba, valamint a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek lesznek.

Ötszázhatvan helyszínen több mint hetvenezer diák kezdi meg a felvételi eljárást.

A kilencedik évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire.

A hat évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 11 ezer, a nyolc évfolyamos írásbelin több mint 6400 gyermek vesz részt.

A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak.

Azok a felvételizők, akik a január 24-i vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni, a február 3-i pótló írásbelin vehetnek részt a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján.

A vizsgával kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.