A végén mindenki bejutott, igaz, volt akinek csak a lépcsőn maradt már hely + videó

Egy tűt sem lehetett leejteni a kaposvári háborúellenes gyűlésen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 22:16
Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójából kiderült, hogy a kaposvári háborúellenes gyűlés olyannyira teltházas volt, hogy akadt akinek csak a lépcsőn jutott hely. Szó szerint egy tűt sem lehetett leejteni!


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

