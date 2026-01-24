Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójából kiderült, hogy a kaposvári háborúellenes gyűlés olyannyira teltházas volt, hogy akadt akinek csak a lépcsőn jutott hely. Szó szerint egy tűt sem lehetett leejteni!
A végén mindenki bejutott, igaz, volt akinek csak a lépcsőn maradt már hely + videó
Egy tűt sem lehetett leejteni a kaposvári háborúellenes gyűlésen.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Szoboszlai zseniális góljait + videó
Bámulatos a magyar klasszis teljesítménye.
Új szobrokkal gazdagodott Manófalva, de siessen, ha látni szeretné
Ki nem találja miből vannak a szobrok!
Itt vannak a középiskolai felvételi megoldásai
Ma írták a teszteket a diákok.
Orbán Viktor látványos fotókat tett közzé a kaposvári háborúellenes gyűlésről, mutatjuk! + videó
A kormányfő betekintést engedett a kulisszák mögé is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Szoboszlai zseniális góljait + videó
Bámulatos a magyar klasszis teljesítménye.
Új szobrokkal gazdagodott Manófalva, de siessen, ha látni szeretné
Ki nem találja miből vannak a szobrok!
Itt vannak a középiskolai felvételi megoldásai
Ma írták a teszteket a diákok.
Orbán Viktor látványos fotókat tett közzé a kaposvári háborúellenes gyűlésről, mutatjuk! + videó
A kormányfő betekintést engedett a kulisszák mögé is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!