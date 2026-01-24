Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül Szoboszlai zseniális góljait + videó

Szoboszlai Dominik, a Liverpool 25 éves játékosa szerdán a Bajnokok Ligájában lőtt fifikás gólt szabadrúgásból, szombaton pedig a Bournemouth kapuját is bevette egy szabadrúgás után.

Finesz

– kommentálta Orbán Viktor a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának lövéseit a Facebook-oldalán, amelyeket itt nézhet vissza:

A Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában, míg a Bournemouth vendégeként 3–2-es vereséget szenvedett az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában.

Borítókép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Bournemouth-Liverpool mérkőzésén Bournemouthben (Fotó: MTI/AP/Ian Walton)