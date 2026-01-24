Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 24. 14:40

Így írnak ők – Január 24., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ágoston László, Lendvai Ildikó, Mandula Viktor, Forgács István és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

Ágoston László

A volt operaénekes szerint rossz jelmezt választott magának Lázár

Lendvai Ildikó

Lendvai imád intimitásokat megtudni politikusokról

Mandula Viktor

„Porhintés, színjáték, manipuláció: Tisza a neved”

Forgács István

„Lázár nem hagyott nyitott kérdést, és mutatja az utat”

Ambrózy Áron

„Itt bárki nyugodtan ukránkodhat”

