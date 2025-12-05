Hogyan kell megpróbálni relativizálni az ukrajnai korrupciót?

Hargitai Miklós Népszava: „Ukrajnában épp megtizedeli Zelenszkij udvartartását egy korrupciós ügy, amelynek Magyarországon éppen csak a lényegéről nem esik szó: arról, hogy az ukrán hatalomhoz közeli közvetítő kereskedők tették zsebre a háború sújtotta ország energiaimportján szerzett profit nagy részét. Keleti szomszédunkban az ilyesmiért fejek hullanak (ami nálunk már csak azért sem történhet meg, mert odaát a kormánytól független antikorrupciós ügyészség nyomoz, itt meg… hagyjuk).”



