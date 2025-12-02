Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 02. 14:43

Így írnak ők – December 2., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Szabó Tímea, Ceglédi Zoltán, Lánczi Tamás és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Raskó György

„Tisza-jelöltek: ha nem bízik meg bennük Magyar az még nagyobb baj”

Szabó Tímea

Úgy tűnik, Tímeát végképp elvesztettük...

Ceglédi Zoltán

„A Tisza előállhatna azzal, hogy pontosan milyen terveik vannak”

Lánczi Tamás

Orwell és az Európai Bizottság

Jeszenszky Zsolt

„Valaki engedélyt adott akár Zelenszkij kilövésére is”

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 2., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 2., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 1., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 1., délelőtt

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekbéke

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

