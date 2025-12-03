Így írnak ők – December 3., délelőtt

gáz

Így zárná el az orosz gázt az unió: megállapodott a Tanács és az Európai Parlament

Az Európai Tanács szerint az orosz gáz kiszorítására azért van szükség mert az energiával zsarolták a tagországokat, ami azért érdekes, mert amíg az unió nem lépetetett életve szankciókat, addig rendben és olcsón érkezett az orosz energia.