Lánczi Tamás, Facebook: „A magyarok elsöprő többsége gondolja úgy, akár konfliktusok árán is meg kell védeni Magyarország érdekeit, és a nemzeti szuverenitás hazánk megmaradásának legfontosabb záloga. A kutatás eredményei abból a szempontból persze nem nevezhetők meglepőnek, hogy jó ideje tudjuk, csak olyan politikai erőnek van reális esélye választást nyerni Magyarországon, amely tiszteletben tartja a lakosság ezen nagyon egyértelmű elvárásait. Aki ebből csak egy kicsit is feladna, az – a tapasztalatok is azt mutatják – kudarcra van ítélve.”