„Valaki engedélyt adott akár Zelenszkij kilövésére is”

Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „Jééééé...Ukrajna korrupt??? Hát én most úgy meglepődtem! Mert hát napok, vagy most már inkább hetek óta olvassuk az újabb híreket az Ukrajnában zajló, már az ukrán vezetés legfelsőbb köreit is elérő korrupciós botrányról. Újabb információk kerülnek nyilvánosságra, újabb magasrangú politikusok buknak le, egyre nagyobb a balhé. Olyannyira, hogy már Zelenszkij hónaljáig ér a kaka. (Még ha ez fizikailag, méterben nem is jelent olyan nagy magasságot, ismerve a kis zubbonyos zseb-Napóleon méreteit.) De valószínűleg sokakban - teljes joggal – felmerült a kérdés: miért most? És eddig miért nem? Azt nyilván senki sem gondolhatja komolyan, hogy az ukrán korrupció meglepetésként érte volna a világ közvéleményét, pláne a nyugati politikusokat. És azt sem hihetjük, ha csak egy cseppnyi realitásérzékkel is rendelkezünk, hogy Ukrajnában független hatóságok működnek, becsületes emberekkel, akik most fedezték fel a visszaéléseket, és megvan az erkölcsi tartásuk, az akaratuk, és nem utolsósorban, az erejük ahhoz, hogy szembeszálljanak Zelenszkijjel és kormányával. Nyilvánvalóan nem. Hanem valaki bizony ellőtte a startpisztolyt. És engedélyt adott akár Zelenszkij kilövésére is. Sőt, minden valószínűség szerint ő a célpont.”