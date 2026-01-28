Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az ICE egy immunreakció, amely megrémítette a baloldalt”

Susánszky Mátyás
2026. 01. 28. 6:46
Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „Az ICE ugyanis az illegális migráció elleni végletekig elszánt küzdelem szimbólumává vált, de így annál is többé. Annak bizonyítékává, hogy a társadalmak immunrendszere még nem csökevényesedett el végérvényesen a baloldal pusztítása ellenére. Az ICE egy immunválasz, amikor egy társadalom az erő hangján mond határozott nemet a bevándorlásra. Sőt, még annak reményét is felcsillantja, hogy a bevándoroltatási folyamatok visszafordíthatóak, ha kellően erős akarat áll a szándék mögött. Az ICE azért veszélyes valójában, mert azt üzeni a világ közvéleménye felé, hogy van alternatíva, van eltérő út a progresszívokétól, és hogy lehet választani. Lehet nemet mondani a multikulti fortyogó, pöfögő, viszolyogtató jövőképére.”

