„Lengyelországot is megtöri az LMBTQ-lobbi?”

Dúró Dóra
2026. 01. 28. 6:44
Dúró Dóra, Facebook: „A férfi és nő szavak helyett nemtől független fogalmak bevezetését tervezi a kormány Lengyelországban. A megoldás az „első házastárs” és a „második házastárs” kifejezések bevezetése lehet az anyakönyvi és közigazgatási dokumentumokban. Egy lengyel miniszter álláspontja szerint ez nem ideológia kérdése, hanem jogi kötelesség: egy, az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek kell megfelelni az azonos neműek házasságának elismerésére kapcsán. Ez azonban egyáltalán nem indokolja azt, hogy Európa egyik, hagyományait leginkább őrző országa saját alkotmányos és kulturális alapelveit is „átírja”.”

