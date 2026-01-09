„Trumpnak nem kell a nemzetközi jog”

Lattmann Tamás, Facebook: „Trump szerint nem kell a nemzetközi jog, neki csak a »saját moralitása« szab határokat… Hát, mindezt egy olyan faszitól, aki nemcsak a szexért fizet a prostinak, hanem azért is, hogy az ne beszéljen róla, mert még ő is szégyelli beismerni, hát, ez egy nagyon fura, igen kérdéses korlátozó moralitás… Én erre világrendet nem bíznék, kivéve persze, ha szeretném azt az illető egyéni káoszára alapozni. Szórakoztató értéke ugyan van, de élni benne…”



