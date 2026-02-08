Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Tisza-program jövőképe „egy cukorszirupba mártott nyalóka”

A Tisza-program jövőképe „egy cukorszirupba mártott nyalóka"

Vona Gábor
2026. 02. 08. 6:42
Vona Gábor, Facebook: „1. A Tisza bemutatta 240 oldalas programját. A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak. 2. A hangzatos elnevezések és a “minden jobb lesz és semmi sem lesz rosszabb” hangulat tökéletesen beleillik a korábbi Tarr Zoltán által belengetett – most erről nem szabad beszélni – stratégiába. (Apropó: de hová tűnt Tarr Zoltán?) A Tisza-program minden területen pozitív fordulatot ígér, és igyekszik a Fidesz saját témáiban (migráció, rezsicsökkentés, családtámogatás, ukrán EU-csatlakozás stb.) is tartani a frontot. Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő.”

