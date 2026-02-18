Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Európa felett ma tort ül a dekadencia, a nihilizmus”

Susánszky Mátyás
2026. 02. 18. 6:42
Susánszky Mátyás, Origo: „Ugyanakkor tévúton jár Németország és minden olyan európai ország, amely a hadiipar fellendülésétől várja a gazdasági fejlődését, a versenyképesség helyreállását. Mert ugyan kinek állítják vissza azt a versenyképességet? Ki fogja élvezni a fejlődésnek induló gazdaság előnyeit? A Linzik biztosan nem, ha meg sem születnek. Ha inkább Linzákra megy el a pénz. Mi értelme olyan gazdasági jövőt tervezni, amelyet demográfiai jövő nem alapoz meg? Ráadásul ezzel az egész hadiiparfejlesztési ötlettel az is nagy probléma, hogy egy lehetséges háború árnyéka borul rá. Az ötlet képviselői már kötelező katonai szolgálattal, sőt háborús időpontokkal is dobálóznak, meg azzal, hogy az anyáknak fel kell készülniük fiaik elvesztésére. Ilyen körülmények közt, ilyen hangulatban ugyan ki vállalna szívesen gyereket? Európa különben sincs gyermekvállaló hangulatban. Az elmúlt évtizedek különböző világvége-koncepciói megtették a hatásukat. Ahogyan a hagyományos család, a hagyományos értékek, szerepek szándékos lerombolása is. Sok fiatal ebben a személytelenül, de annál bántóbban vibráló, örömöt csak a fogyasztásban felmutatni képes életvilágban már azt sem tudja eldönteni, hogy fiú -e, vagy lány. Esetleg mindkettő, vagy már inkább egyik sem akar lenni. Európa felett ma tort ül a dekadencia, a nihilizmus, a minden eddig biztos megkérdőjelezésének elviselhetetlen könnyűsége.”

