Így írnak ők – Február 1., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Kunhalmi Ágnes, Vásárhelyi Mária, Bohár Dániel, Forgács István és Máthé Zsuzsa gondolataiból tallózunk

Kunhalmi Ágnes

„Ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet”

Vásárhelyi Mária

„A Fidesz egy szélsőjobboldali párt ez nem vitás, de valamit nem értek”

Bohár Dániel

„Újabb óriási bukta a Tiszának”

Forgács István

„Hatvan után Magyarék számára a cigányokkal kapcsolatos megszólalások kárt okoznak”

Máthé Zsuzsa

„Neveljük mi magunk és közösségeink is az élet tiszteletére fiataljainkat”

Így írnak ők – Február 1., délelőtt

Így írnak ők – Január 31., délután

Így írnak ők – Január 31., délelőtt

Így írnak ők – Január 30., délután

