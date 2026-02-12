Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Így írnak ők – Február 12., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Havas Henrik, Fekete-Győr András, Mandula Viktor, Bálint Botond és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Havas Henrik

„Minden normális embernek van tippje, mondjuk nekem is”

Fekete-Győr András

„Szegény” Fegyőr, elment az egész abból, ami neki amúgy is olyan kevés volt

Mandula Viktor

Már NoÁr szerint is gond van a szektavezér mentális állapotával

Bálint Botond

Új formáció debütálna a magyar országgyűlésben

Szabó Gergő

„Teljes a zűrzavar, az ukránok meg csak röhögnek”

