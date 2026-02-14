Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 14. 14:42

Így írnak ők – Február 14., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Horn Gábor, Lendvai Ildikó, Nagy Attila Tibor, Dezse-Zelenka Dóra és Vésey Kovács László gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Horn Gábor

„Látni fogjuk, hogy miként tovább”

Lendvai Ildikó

„A pörgettyű mindenesetre forog, szexuális csalival még szemkápráztatóbban”

Nagy Attila Tibor

„Konfrontatív hangnemet ütött meg Orbán Viktor”

Dezse-Zelenka Dóra

„Kedves fiatalok, nyissátok ki a szemeteket!”

Vésey Kovács László

„Gátlástalan náci, mint a fenyegetőző ukrán figurák igen tekintélyes hányada”

