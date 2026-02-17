Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 17. 14:32

Így írnak ők – Február 17., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Jakab Péter, Vásárhelyi Mária, Rónay Tamás, Nagy Attila Tibor és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk.

Jakab Péter

Jakab beszólt Magyarnak: „Ne viselkedj diktátorként, ha demokráciát ígérsz.”

Vásárhelyi Mária

Az orosz–ukrán háborút nem lehet politikataktikai kérdéssé degradálni.

Rónay Tamás

„Magyarország önként írja ki magát az európai szolidaritásból.”

Nagy Attila Tibor

Magyar Péter és Trump.

Jeszenszky Zsolt

„A tutiságból kihagyott vállalkozó.”

