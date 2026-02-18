Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 18. 6:41

Így írnak ők – Február 18., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Tompos Márton, Gréczy Zsolt, Perintfalvi Rita, Csizmadia László és Susánszky Mátyás gondolataiból tallózunk

Tompos Márton

Tompos szerint megélhetési politikus: Tordai, Szabó Tímea, Kunhalmi és Jakab is

Gréczy Zsolt

Aranyfedezet, ugyan, nem arany ez, legfeljebb trombitaréz

Perintfalvi Rita

Perintfalvi már a Békemenettől is sikítófrászt kapott

Csizmadia László

„Követeljük az uniós vezetés elszámoltatását!”

Susánszky Mátyás

„Európa felett ma tort ül a dekadencia, a nihilizmus”

