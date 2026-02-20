Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 20. 14:33

Így írnak ők – Február 20., délután

0

A ma délután idézetgyűjteményben Nagy Ervin, Batka Zoltán, Ambrózy Áron, Bencsik Gábor és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk.

Nagy Ervin

Te vagy a fény az éjszakában, gyere dolgozz a lámpagyárban

Batka Zoltán

„Szamovár szamurájok”

Ambrózy Áron

„Csak a pofájuk jár, mint egy radnai kacsa segge”

Bencsik Gábor

„Oroszország tűrőképessége szinte kimeríthetetlen”

Szabó Gergő

„Ha Trump és Orbán hozza a békét, akkor legyen inkább háború?”

