Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 23. 6:52

Így írnak ők – Február 23., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Nagy Ervin, Lentulai Krisztián, Horn Gábor, Fodor Gábor és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Nagy Ervin

„Eldőlt, hogy április 12-e egy népszavazás lesz”

Lentulai Krisztián

„Menj haza Ervinnel akkor, Szlovákiába, vagy bárhova”

Horn Gábor

„A magyar érdekekkel szembe menő lépés”

Fodor Gábor

„Ha valaki rendelkezik világos vízióval…”

Dezse Balázs

„Az egyik ilyen hülyeség az, hogy a konfliktusok minden esetben mások problémái”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 23., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 22., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 22., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 21., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.