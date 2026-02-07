Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 07. 14:37

Így írnak ők – Február 7., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Lendvai Ildikó, Dobrev Klára, Nagy Attila Tibor és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Raskó György

Raskó hazarepült és „arcul csapta a magyar valóság”

Lendvai Ildikó

„Mindenünnen felbugyog a mocsok”

Dobrev Klára

„Könyörgöm… tényleg ezt akarjuk?”

Nagy Attila Tibor

„Örömfalat a Fidesz kommunikációnak...”

Ambrózy Áron

„Karácsony Gergely figyelemzavaros főpolgármester”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 7., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 7., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 6., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 6., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.