Így írnak ők – Február 7., délután

orbán viktor

A rezsicsökkentés nélkül évi nyolcszázezer–egymillió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége

A miniszterelnök élesen bírálta azokat, akik azt ígérik, hogy az orosz energiahordozók nélkül is megmaradhat az alacsony rezsi, hangsúlyozva: az energiacégek érdekei veszélyeztetik a magyar családok pénzét.