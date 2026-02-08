Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 08. 6:41

Így írnak ők – Február 8., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Karácsony Gergely, Vona Gábor,  Mandula Viktor, Kötter Tamás és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Karácsony Gergely

Karácsony Gergely, gondolatban már meg is állapodott az új, Tisza-kormánnyal

Vona Gábor

A Tisza-program jövőképe „egy cukorszirupba mártott nyalóka”

Mandula Viktor

Ígérgetős Peti piramisjátéka

Kötter Tamás

„A gyűlöletszekta a várható vereségük esetére egy Majdant készít elő”

Ambrózy Áron

„Kormányprogramnak nevezett lózunggyűjtemény”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 8., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 7., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 7., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Február 6., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.