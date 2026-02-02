„Magyar Péter miniszterelnök-jelölti esélyei is a mélyponton vannak.”

Bálint Botond, PestiSrácok: „Szerintem Magyar Péter tulajdonosi köre a 2024-es Partizán-interjúval eredetileg a Fidesz szétrobbantását célozta meg. Abban reménykedtek, hogy az akkor enyhén csalódott, de elkötelezett és nem mellesleg lelkes orbánista Magyar Péter akkora turbulenciát tud kelteni a pártban, amivel valamiféle hatalomváltás lehet kikényszeríteni a kegyelmi ügy után. Az interjú utáni mérések azonban azt mutatták, hogy Magyar az elferdült ízlésű ellenzéki törzstábort szólította meg. Magyar Péter talán abban is reménykedett, hogy berobbanásával kap valami ajánlatot Orbán Viktortól, hiszen az ő elismerésére vágyott mindennél jobban (simán kinézhető belőle, hogy két vasat tartott a tűzben). Ajánlat nem jött, viszont a tulajdonosi kör átállította a projektet, onnantól az ellenzék helyének átvétele volt a cél, na meg persze a »csalódott fideszesek«. Ez utóbbiról persze kiderült, hogy lényegtelen mennyiségben léteznek csak. Most, amikor Magyar Péter érzékeli, hogy a kampánya halódik, a tulajdonosi kör pedig a lecserélésén gondolkodik, kétségbeesésében megpróbálja megszólítani a fideszeseket, hátha most jobban hat rájuk, mint szűk két éve. Magyar a tegnapi produkciójával előre próbál menekülni, mert jól tudja, a következő pár napban még lecserélhető, ekkor még csak kezelhető politikai kár keletkezik az ellenzéki oldalon. Feltéve persze, ha sikerül egy jobb jelöltet találniuk.”



