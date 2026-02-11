Már Eörsi Mátyás is besokallt Kaja Kallastól

Eörsi Mátyás, Facebook: „Ha Kaja Kallas nem kedveli JD Vance alelnököt, akkor szabad idejében ne vele menjen vacsorázni vagy hétvégi kirándulásra. Jogában áll nem kedvelni, már hogyan is vonnám kétségbe ezt a jogát, hiszen én sem kedvelem. Sőt, kimondottan rossz véleménnyel vagyok róla. Igazából azt mondok JD Vance alelnökről, amit csak akarok, hiszen nem képviselek senkit. Kaja Kallas azonban komoly fizetésért az Európai Unió egészét képviseli. Teszek rá, hogy örül-e JD Vance kifütyülésének. Nincs rá joga, hogy az Európai Unió nevében személyeskedjék a legproblémásabb szövetséges második emberével. Azért nincs rá joga, mert ő előbb-utóbb elhagyja a hivatalát, de mindenki más itt marad, Európában. És nekünk - nekem legalábbis - cseppet sem mindegy, hogy az USA-EU kapcsolatok hogyan alakulnak. Amúgy nem túl rózsásan. Éppen ezért, ezek a "beszólások" teljesen feleslegesek. Tartsa meg családi körben.”



