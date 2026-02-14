Teljesült Magyar régi vágya, jogalkotó lett

Hont András, Facebook: „Amúgy ez a titokszoba miatti feljelentés nagyon tetszik, csak nem teljesen világos, mi alapján történik. Azután megtaláltam a tényállást. Főbenjáró bűnnel bővült a Btk. (1) Aki természetes személy nevét viselő honlapon szobabelsőt vagy szobabelsőnek tűnő képet elhelyez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a képet „coming soon” felirat alatt helyezi el. (3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a kép fölött dátummegjelölés és a „once upon a time” felirat olvasható.”