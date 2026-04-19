Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Vár a régi csapatod. Úgy jó, ha velünk csapatod” – Mi még erősebben reménykedünk...

Horváth K. József
2026. 04. 19. 14:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth K. József, Mandiner: „Mai beszélgetésünk még mindig magán viselte a katasztrofális választási eredmény komor hangulatát, így aztán Feri is háromszor hallgatta meg Wellor új slágerét, hogy erőt merítsen belőle a napi teendőkhöz. Így indul: „Állj fel, csodacsatár. Ne koptasd a kispadot. Vár a régi csapatod. Úgy jó, ha velünk csapatod.” Ferivel is nagyon reménykedünk ebben. Márpedig a visszavágóra vágyó két és félmillió Fidesz-szavazónak nagyon kell még a kormányfő személye. De leszünk többen is, ha Brüsszel keményen bevasalja azokat a követelményeket, amelyeket Magyar Péter számára már korábban előírt. Az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszere lényegében az Orbán-kormány politikájának felszámolását jelenti. Raskó György agrárközgazdász, aki anyagilag is támogatta a Tiszát, az RTL-nek arról beszélt, hogy az új kormánynak minél előbb gesztusokat kellene tennie a nemzetközi pénzpiacok és Brüsszel felé. Raskó konkrét elképzeléseket is megfogalmazott az interjúban, és lényegében az elmúlt 16 év jóléti intézkedéseinek visszavonását követelte. Azzal az indokkal, hogy azok hosszú távon nem fenntarthatóak. Ez azonban súlyos tévedés. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyon is fenntarthatók, csak kormányzati akarat kell hozzá.” 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
