„Vár a régi csapatod. Úgy jó, ha velünk csapatod” – Mi még erősebben reménykedünk...

Horváth K. József, Mandiner: „Mai beszélgetésünk még mindig magán viselte a katasztrofális választási eredmény komor hangulatát, így aztán Feri is háromszor hallgatta meg Wellor új slágerét, hogy erőt merítsen belőle a napi teendőkhöz. Így indul: „Állj fel, csodacsatár. Ne koptasd a kispadot. Vár a régi csapatod. Úgy jó, ha velünk csapatod.” Ferivel is nagyon reménykedünk ebben. Márpedig a visszavágóra vágyó két és félmillió Fidesz-szavazónak nagyon kell még a kormányfő személye. De leszünk többen is, ha Brüsszel keményen bevasalja azokat a követelményeket, amelyeket Magyar Péter számára már korábban előírt. Az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszere lényegében az Orbán-kormány politikájának felszámolását jelenti. Raskó György agrárközgazdász, aki anyagilag is támogatta a Tiszát, az RTL-nek arról beszélt, hogy az új kormánynak minél előbb gesztusokat kellene tennie a nemzetközi pénzpiacok és Brüsszel felé. Raskó konkrét elképzeléseket is megfogalmazott az interjúban, és lényegében az elmúlt 16 év jóléti intézkedéseinek visszavonását követelte. Azzal az indokkal, hogy azok hosszú távon nem fenntarthatóak. Ez azonban súlyos tévedés. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyon is fenntarthatók, csak kormányzati akarat kell hozzá.”