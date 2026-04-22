Thália Színházévadnyitóelőadás

Fordulatok évada: meglepő bejelentést tett a Thália Színház

A Thália Színház nem csupán egy újabb szezont hirdetett meg sajtóeseményén, hanem egy friss és minden ízében 21. századi szemléletmódot, amely a Fordulatok évada nevet kapta. Ez a szlogen egyfajta művészi és működésbeli megújulást ígér, amelynek során a Thália Színház kilenc bemutatóval – köztük hat ősbemutatóval – törekszik arra, hogy a korszellemre reagálva ingergazdag és váratlan színházi élményt nyújtson régi és új nézőinek egyaránt.

Kató Lenke
2026. 04. 22. 16:36
Gubás Gabi színművész és Brasch Bence, a Kvíz című darab rendezője Fotó: Ladóczki Balaás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója lapunknak elmondta: a választott fordulatok hívószóval kitűzték az elérendő célt is, olyan darabok érkeznek tereikbe, amelyeknek történetei cselekményesek lesznek, hiszen véleménye szerint egy darabnak izgalmasnak, fordulatokkal és meglepetésekkel telinek kell lennie, hogy a nézők figyelmét meg tudja ragadni, ne legyen kiszámítható, ne váljon semmiképpen sem unalmassá. 

Thália Színház
Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója és Szabó Győző színművész. Fotó: Ladóczki Balázs

Azonban ez nem elfordulást jelent a Thália Színház korábbi értékeitől, természetesen ezeket a jövőben is meg fogjuk tartani. Aki eddig szeretett hozzánk járni, ezentúl is meg fogja találni a számára kedves, neki tetsző értékeket

– hangsúlyozta. A színház törekvése sokkal inkább a rá- vagy feléfordulás, amely tulajdonképpen nyitást és fejlődést jelent. 

Szeretnénk egy olyan korszerű intézménnyé válni, ami a mai nézőhöz szól, a kor nézőjéhez, és tisztában van vele, hogy mennyire fontos az, hogy aktívan reagáljunk a minket körülvevő világra

– tette hozzá. Ez a szemlélet hívta életre a szokatlanul magas, kilenc bemutatóból álló műsort is, amelyből hat ráadásul ősbemutatónak számít Magyarországon.

Hat ősbemutatót is láthatunk a Thália Színház új évadában

A nagyszínpad egyik legígéretesebb bemutatója Steve Pemberton és Reece Shearsmith kultikus darabja, A 9-es szám alatt című horrorvígjáték lesz. A sajtóeseményen elhangzott, hogy mennyire nehéz a színházban jó horrorelőadást életre hívni, azonban – számos remek külföldi példa megtekintése után – mint Horváth Illés, a darab rendezője elmondta, olyan meglepetéseket építettek be az előadásba, amivel sikerül fenntartaniuk a nézőkben a folyamatos feszültséget. 

Sőt a darab egyik különlegessége, hogy minden este egy új, még a két főszereplő – Szabó Győző és Zayzon Zsolt – számára is ismeretlen vendég érkezik a színpadra. 

Ezzel olyan helyzet elé állítják a színészeket, amely számos improvizációt feltételez.

Az évadbejelentő sajtóeseményen a társulat számost tagja megjelent. Fotó: Ladóczki Balázs

A társadalmi reflexió és a közösségi élmény jegyében tűzik műsorra James Graham Kvíz című drámáját. A valós eseményeken alapuló szatíra a show-műsorok világát és egy különös bírósági pert kapcsol össze. Brasch Bence rendező egy olyan interaktív show-műsort vizionál, amelyben a nézők az előadás részei, beleszólhatnak a történetbe. 

Mint Gubás Gabi színésznő elárulta, mi nézők mindig részesei vagyunk valamilyen formában az előadásoknak, akárcsak a reakcióink által, azonban ebben a darabban szerepet is osztanak ránk.

Görög László és Zayzon Zsolt. Fotó: Ladóczki Balázs

Teljesen másfajta élményt ígér Az ember, akit Ovénak hívnak című monodráma. 

A Görög László szereplésével és Zayzon Zsolt rendezésében az Arizona Stúdió intimebb terében látható darab Fredrik Backman remekművén alapul, és az emberi lélek mélységeit, valamint a közösség megtartóerejét kutatja. 

Az alkotók meghatóan nyilatkoztak az alapműről, amely olvasáskor könnyeket csalt a meglett férfiak szemébe. 

A jövő generációinak kérdéseit feszegeti Jeli Viktória ősbemutatója, A mi barátságunk, amely a digitális korszak és a mesterséges intelligencia útvesztőiben kalauzolja el a nézőt. 

Mórocz Adrienn rendező kiemelte, hogy nem a technikáról fog szólni az előadás, hanem a barátságról, az elfogadásról és arról, hogy miként tudunk gyermekeinkkel közösen megoldást találni bizonyos problémákra.

Orosz Dénes rendező és Czakó Julianna, valamint Szervét Tibor színművészek. Fotó: Ladóczki Balázs

Az új évad ezenkívül tartogat Molnár Ferenc-, Frederick Knott- és Arthur Miller-klasszikusokat, valamint két olyan ősbemutatót – a Casanova, avagy álmaim nyugtalanok és Az élet jobbik része –, amelyek még csak most íródnak fiatal kortárs magyar szerzők által. Sőt Fekete Patricia személyében új tag is csatlakozik a társulathoz.

Az eddigi évi öt-hat bemutatóhoz képest a kilenc hatalmas erőfeszítést igényel a társulattól. 

Ahhoz van szükségünk erre a sok bemutatóra, hogy a nyitás szöge minél nagyobb lehessen

– fogalmazott a teátrum stratégiai igazgatója, mi pedig hálás szívvel várjuk az újabb ígéretes darabokat. Egy biztos, unatkozni nem fogunk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektóta w

Tessék választani!

Bayer Zsolt avatarja

A lehetőségek: Petrás János, illetve Tóta W.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu