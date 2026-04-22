Fordulatok évada: meglepő bejelentést tett a Thália Színház

Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója lapunknak elmondta: a választott fordulatok hívószóval kitűzték az elérendő célt is, olyan darabok érkeznek tereikbe, amelyeknek történetei cselekményesek lesznek, hiszen véleménye szerint egy darabnak izgalmasnak, fordulatokkal és meglepetésekkel telinek kell lennie, hogy a nézők figyelmét meg tudja ragadni, ne legyen kiszámítható, ne váljon semmiképpen sem unalmassá.

Azonban ez nem elfordulást jelent a Thália Színház korábbi értékeitől, természetesen ezeket a jövőben is meg fogjuk tartani. Aki eddig szeretett hozzánk járni, ezentúl is meg fogja találni a számára kedves, neki tetsző értékeket

– hangsúlyozta. A színház törekvése sokkal inkább a rá- vagy feléfordulás, amely tulajdonképpen nyitást és fejlődést jelent.

Szeretnénk egy olyan korszerű intézménnyé válni, ami a mai nézőhöz szól, a kor nézőjéhez, és tisztában van vele, hogy mennyire fontos az, hogy aktívan reagáljunk a minket körülvevő világra

– tette hozzá. Ez a szemlélet hívta életre a szokatlanul magas, kilenc bemutatóból álló műsort is, amelyből hat ráadásul ősbemutatónak számít Magyarországon.