Mateusz Morawiecki: Donald Tusk kétszínű politikus

A lengyel kormánypártot is a tagjai között tudó Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoport közben ugyancsak levelet küldött Ursula von der Leyennek. Ebben azt írták, hogy sem ténybeli, sem jogszerű alapja nincs a baloldal újabb vádaskodásának. – Egyedül a tagállamokat tömörítő Európai Tanács mondhatja ki, ha fennáll az egyértelmű kockázata az alapértékek sérelmének – írták, hozzátéve: az uniós jognak csak azokon a területeken van elsőbbsége, ahol a szerződések hatáskörrel ruházták fel az uniót. – A tagállamok maradnak a szerződések őrei – szögezték le, arra is emlékeztetve: a lengyel alkotmánybíróságot a közelmúltban példátlan támadások érték. (Az EP egy friss állásfoglalásában illegitimnek is nevezte a taláros testületet – a szerk.) A konzervatívok levele szerint Lengyelország teljesítette a helyreállítási pénzekhez szükséges összes feltételt, arról nem is beszélve, hogy – Litvániával és Lettországgal együtt – Lengyelország jelenleg hibrid támadással szembesül az unió külső határain.

Magyar részről Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának elnöke korábban úgy kommentálta az újabb baloldali akciót: „Ahelyett, hogy szolidaritásukat fejeznék ki, nem csinálnak mást, mint zsarolással hátba támadják Lengyelországot”.

Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság hivatalosan még nem reagáltak a levelezésre. A hét elején a testület szóvivői a lengyel és magyar helyreállítási tervek további elemzéséről tájékoztattak.

Borítókép: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a parlamenti alsóház, a szejm ülésén beszél Varsóban 2021. november 9-én. (Fotó: MTI/PAP/Pawel Supernak)