Büntetlen marad a téves Kabuli dróntámadás

Egyetlen amerikai katonát sem vonnak felelősségre amiatt a téves dróntámadás miatt, amely augusztus 29-én tíz helyi polgári lakos halálát okozta Afganisztánban – közölte hétfőn az amerikai védelmi minisztérium. Kenneth McKenzie tábornok, az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának parancsnoka utólag tragikus tévedésnek minősítette az incidenst. Egy a múlt hónapban Sami Dia Said altábornagy, az amerikai légierő főfelügyelője által elvégzett, s Lloyd Austin védelmi miniszter által ugyancsak hétfőn jóváhagyott belső vizsgálat pedig kimondta, hogy nincs szükség büntető eljárásra, mivel senki sem szegett törvényt, továbbá nincs bizonyíték sem rosszhiszeműségre, sem gondatlanságra.

A félresikerült akciót, amely az amerikai felderítés értesülései szerint az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik helyi csoportja ellen irányult volna, Kabul Egyesült Államok vezette kiürítésének utolsó napjaiban hajtották végre, miután a tálibok átvették az uralmat az afgán fővárosban. A támadást megtorlásnak szánták egy néhány nappal korábbi öngyilkos terrorista merényletért, aminek következtében 170 civil és 13 amerikai katona vesztette életét a kabuli repülőtér mellett. Az információ azonban téves volt, s a terroristák helyett egy éppen a munkájához visszatérő helyi segélymunkás, Zamairi Ahmadi furgonját lőtték szét, minek következtében rajta kívül még kilencen életüket vesztették, köztük családtagjaival és hét gyerekkel, akik az üdvözlésére siettek. A tévedést azzal magyarázták, hogy Ahmadi autóját látták elhaladni a terroristák egyik állása mellett, s ez egybevágott egy másik hírszerzési jelentéssel, amely a terrorcsoport újabb támadási szándékáról számolt be. A célpont valódiságát a BBC szerint alátámasztani látszott, hogy két robbanás is történt, s a másodikat a járműben felhalmozott robbanóanyagnak tulajdonították. Később azonban a nyomozás kiderítette, hogy egy, a házhoz vezető felhajtón álló gázpalack explodált.

A dróncsapás után két héttel az amerikai hadsereg még mindig azt állította, hogy az akció jogszerű volt, és az Iszlám Állam terroristáit ölték meg, akik felelősséget vállaltak a repülőtér melletti támadásért. McKenzie csak szeptember 17-én ismerte be, hogy sajnálatos tévedés történt, s részvétét fejezte ki Ahmadi túlélő családtagjainak és a gyerekek hozzátartozóinak. Ahmadi egyébként a kaliforniai Nutrition & Education International (NEI) nevű jótékonysági szervezetnek dolgozott, furgonjában pedig nem robbanóanyagot, hanem vizeskannákat szállított. – Hogyan lehetséges, hogy a katonáink tévedésből megölnek tíz afgán embert, s ezért nem tartanak senkit sem felelősnek? – tette fel a kérdést, Steven Kwon, a NEI alapító elnöke a The New York Times című amerikai napilapban. – Hónapokig könyörögtem az amerikai kormánynak, hogy menekítsék ki a NEI alkalmazottait Afganisztánból, de ez szemmel láthatóan nem történt meg – tette hozzá.

Borítókép: Egy F16-os vadászrepülőgép valahol Afganisztán felett (Forrás: Staff Sgt. Sean Martin/US Air Force)