Kiderült, mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy Kijev bárhol hajlandó lenne tárgyalni, ha van esély a békére, kivéve Oroszországot és Belarussziát. Szerinte azonban Orbán Viktor nem támogatja kellőképp Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 16:46
Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij
Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
„Nem a helyszínnel van a baj, hanem Magyarország vezetőjével – ő blokkolja Ukrajnát. Ha vannak eredmények, akkor bárhol folyhatnak a tárgyalások. A lényeg a háború befejezése” – hangsúlyozta Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Kijev nem ismeri egy esetleges találkozó pontos formátumát, és szerintük Orbán Viktor hozzáállása Ukrajnához továbbra sem pozitív – számolt be róla az Origo.

A budapesti békecsúcs akadálya: Zelenszkij?
A budapesti békecsúcs akadálya: Zelenszkij?
Fotó: BENOIT DOPPAGNE / Belga

Nem bízom különösebben ennek a megállapodásnak a tisztaságában. Ha azonban egy háromoldalú egyeztetésről lenne szó a háború befejezésének érdekében, készek vagyunk részt venni rajta, szinte bárhol, kivéve Oroszországot és Belarussziát

– jegyezte meg az ukrán államfő. 

Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
