„Nem a helyszínnel van a baj, hanem Magyarország vezetőjével – ő blokkolja Ukrajnát. Ha vannak eredmények, akkor bárhol folyhatnak a tárgyalások. A lényeg a háború befejezése” – hangsúlyozta Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Kijev nem ismeri egy esetleges találkozó pontos formátumát, és szerintük Orbán Viktor hozzáállása Ukrajnához továbbra sem pozitív – számolt be róla az Origo.
Kiderült, mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy Kijev bárhol hajlandó lenne tárgyalni, ha van esély a békére, kivéve Oroszországot és Belarussziát. Szerinte azonban Orbán Viktor nem támogatja kellőképp Ukrajnát.
Nem bízom különösebben ennek a megállapodásnak a tisztaságában. Ha azonban egy háromoldalú egyeztetésről lenne szó a háború befejezésének érdekében, készek vagyunk részt venni rajta, szinte bárhol, kivéve Oroszországot és Belarussziát
– jegyezte meg az ukrán államfő.
Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
