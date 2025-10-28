Kiderült, mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal

„Nem a helyszínnel van a baj, hanem Magyarország vezetőjével – ő blokkolja Ukrajnát. Ha vannak eredmények, akkor bárhol folyhatnak a tárgyalások. A lényeg a háború befejezése” – hangsúlyozta Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Kijev nem ismeri egy esetleges találkozó pontos formátumát, és szerintük Orbán Viktor hozzáállása Ukrajnához továbbra sem pozitív – számolt be róla az Origo.

A budapesti békecsúcs akadálya: Zelenszkij?

Fotó: BENOIT DOPPAGNE / Belga