Menczer Tamás Orbán Viktor Budapesti Békecsúcs Magyarország

Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot

Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot: messze a méretünk, gazdasági vagy katonai erőnk felett kezelnek bennünket. Bármikor készen állunk a Budapesti Békecsúcs megrendezésére – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 10:33
Menczer Tamás (Fotó: MTI)
Menczer Tamás a bejegyzése alatt megosztott videójában azt mondta: Magyarország történelmet csinál, egy tízmilliós ország a világpolitikában – a miniszterelnökének köszönhetően –, messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálna.

Menczer Tamás: Bármikor készen állunk a Budapesti Békecsúcs megrendezésére (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Messze ezen a pozíción felül vagyunk, azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát, és egyébként más sorsdöntő kérdésekben is azt a politikát, a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látták

– fogalmazott a politikus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

