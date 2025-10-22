Brüsszel retteghet: Menczer Tamás szerint a békepárti fordulat elkerülhetetlen + videó

Menczer Tamás hozzátette: aztán fölzárkóztak azért a szlovákok, most megérkeztek a csehek, egyre erősebbek Franciaországban, Ausztriában, Németországban patrióta békepárti szövetségeseink, meg persze Amerikában lett egy békepárti elnök, ez em elhanyagolható szempont.

Tehát reméljük, hogy a brüsszeli háborús terveket meg tudjuk akadályozni, aztán majd jövőre megnyerjük a választást, és utána majd tovább erősödnek a patrióták mindenhol, aztán Brüsszelt is el fogjuk foglalni, és oda majd visszaköltözik a józan ész és az európai érdekek képviselete, és ott is azt fogják mondani, hogy Európa az első.

– És akkor ezt a háborúpárti, bevándorláspárti, Ukrajnát az unióba, a genderpárti meg az összes gazdasági rossz döntést meghozó garnitúrát, azt el fogjuk zavarni – hangsúlyozta.

Borítókép: Brüsszel retteghet: Menczer Tamás szerint a békepárti fordulat elkerülhetetlen (Fotó: AFP)