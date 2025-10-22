Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Brüsszel retteghet: Menczer Tamás szerint a békepárti fordulat elkerülhetetlen + videó

Miért csinálják ezt? Brüsszel, Kallas, Weber, Von der Leyen meg egyébként Zelenszkij is. Miért torpedózzák a békét minden erővel és minden eszközzel? – tette fel a kérdést a Facebook-oldalán megosztott legújabb videóban Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. 10. 22. 11:47
Menczer Tamás a videóban a választ is kifejtette: – Azért, mert hogyha eljönne a tűzszünet és eljönne a béke, ha Trump sikerrel járna, és reméljük így lesz, akkor ezeknek az embereknek el kellene számolniuk.

Brüsszel retteghet: Menczer Tamás szerint a békepárti fordulat elkerülhetetlen
Brüsszel retteghet: Menczer Tamás szerint a békepárti fordulat elkerülhetetlen. Fotó: MTI

Menczer Tamás a videóban kifejtette:

El kellene számolni az elmúlt 3,5 évvel Webernek, Von der Leyennek, Kaja Kallasnak, Zelenszkijnek meg a többieknek. 

Az összes rossz döntéssel, hogy semmilyen célt, amit megfogalmaztak, és ami miatt 3,5 éve háborúba hajszolják Európát, minden pénzt és minden fegyvert odaküldenek, semmilyen célt nem értek el. 

Semmilyen célt nem értek el, viszont az európai gazdaságot tönkretették. Az európai emberekkel fizettették ki és fizettetik ki a háború árát

– folytatta.

Hangsúlyozta: tehát nekik ezzel el kellene számolni, a politikai konzekvenciákat vállalni kellene, és el kellene húzni. És ezt nem akarják. 

A saját feneküket védik, a saját politikai karrierjüket, és ezért még inkább tönkretennék és belöknék a szakadékba Európát. 

Na, itt egy remény: a Trump–Putyin-találkozó Budapesten és a békepártiak összefogása, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, mert mégiscsak először Orbán Viktor volt egyedül. 

Menczer Tamás hozzátette: aztán fölzárkóztak azért a szlovákok, most megérkeztek a csehek, egyre erősebbek Franciaországban, Ausztriában, Németországban patrióta békepárti szövetségeseink, meg persze Amerikában lett egy békepárti elnök, ez em elhanyagolható szempont. 

Tehát reméljük, hogy a brüsszeli háborús terveket meg tudjuk akadályozni, aztán majd jövőre megnyerjük a választást, és utána majd tovább erősödnek a patrióták mindenhol, aztán Brüsszelt is el fogjuk foglalni, és oda majd visszaköltözik a józan ész és az európai érdekek képviselete, és ott is azt fogják mondani, hogy Európa az első. 

– És akkor ezt a háborúpárti, bevándorláspárti, Ukrajnát az unióba, a genderpárti meg az összes gazdasági rossz döntést meghozó garnitúrát, azt el fogjuk zavarni – hangsúlyozta.

 

Borítókép: Brüsszel retteghet: Menczer Tamás szerint a békepárti fordulat elkerülhetetlen (Fotó: AFP)

