Itt a bizonyíték: Zelenszkij évekig folytatná a háborút

Zelenszkij szerint visszafordíthatatlan lenne a befagyasztott orosz vagyon felhasználása

A befagyasztott vagyonokkal kapcsolatos döntést Zelenszkij szerint még akkor sem lehet majd visszafordítani, ha esetleg változna a G7-országok jövőbeli vezetőinek politikája.

Bárki is jön, nem tudja majd megállítani a döntést, amikor Ukrajna részletekben megkapja ezt a pénzt, és eldönti, mire fordítja – fegyverekre vagy másra. Ez a mi politikai győzelmünk

– szögezte le az ukrán államfő.

A befagyasztott orosz eszközök felhasználásának ötlete „gyönyörű”, és nagy potenciállal rendelkezik a gyakorlati megvalósítás szempontjából, és ugyan vannak, akik félnek a lépés következményeitől, de ők kevesen vannak – tette hozzá.

Donald Trump a múlt héten két nagy orosz olajvállalatot sújtott szankciókkal, és sürgette az orosz energiaexport – különösen Kína és India – felvásárlóit, hogy csökkentsék beszerzéseiket, amelyeket Washington és Kijev szerint Oroszország inváziójának finanszírozására használnak.

Az ukrán vezető továbbá felszólította az amerikai elnököt, hogy amikor a két vezető a héten találkozik, gyakoroljon nyomást Hszi Csin-ping kínai elnökre, hogy csökkentse Oroszország támogatását.

Úgy gondolom, ez lehet az egyik erős lépés (Trump) részéről, különösen, ha Kína készen áll az orosz import csökkentésére

– mondta Zelenszkij újságíróknak.