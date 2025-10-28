Itt a bizonyíték: Zelenszkij évekig folytatná a háborút

Az ukrán elnök elmondta, hogy országa a befagyasztott orosz eszközökből származó pénzt fegyverek beszerzésére fordítaná, vagy – ha az orosz–ukrán háború véget érne – a helyreállítási tervek finanszírozására használnák fel. Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajnának európai pénzügyi támogatásra van szüksége ahhoz, hogy még további két-három évig folytathassa a harcot Oroszország ellen. Kijev eddig is a külföldi szövetségesektől kapott katonai és pénzügyi támogatásra támaszkodott, hogy feltartóztassa az orosz hadsereget, amely 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen – írja a Le Monde.
Az ukrán elnök szerint Ukrajnának további két-három évig tartó háborús védekezéséhez stabil európai pénzügyi támogatásra van szükség. Volodimir Zelenszkij a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, valamint a fegyverbeszerzésekről és a háború utáni helyreállításról is beszélt. Zelenszkij szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok gyakoroljon nyomást Kínára is.
Zelenszkij igyekezett megmagyarázni Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentését, aki azt nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll még két-három évig folytatni a harcot Oroszország ellen, de tart attól, hogy a konfliktus évtizedekig is elhúzódhat – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál.
Ismételten hangsúlyoztam minden európai vezető felé […], hogy nem évtizedekig fogunk harcolni, de azt kell megmutatniuk, hogy egy ideig képesek lesznek stabil pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának
– mondta Zelenszkij a kedden nyilvánosságra hozott nyilatkozatában. „Ezért gondolkodnak ezen a két-három éves programon” – tette hozzá, utalva Brüsszel terveire, miszerint az orosz befagyasztott vagyon felhasználásával segítenék Kijevet.
A háború talán korábban véget ér, de akkor is szükségünk van pénzre az újjáépítéshez. És szükséges, hogy a katonaság tudja, hogy van fizetése
– magyarázta Zelenszkij.
Ha a háború egy hónapon belül véget ér, ezt a pénzt a helyreállításra fordítjuk. Ha nem egy hónapon belül ér véget, hanem valamivel később, akkor fegyverekre költjük. Egyszerűen nincs más választásunk
– tette hozzá Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint Putyin számára a legijesztőbb az, hogy Európa egyértelmű jelzést adott: nem hagyják, hogy Ukrajna pénzügyileg kimerüljön.
Nagyon fontos egyértelmű jelzést adni – nézze, mi finanszírozni fogjuk őket. És nézze – ha nem fejezitek be, támogatni fogjuk. Ez azt mutatja Oroszországnak, hogy nincs értelme ennek a háborúnak, mert mi nem adjuk fel – és a partnereink sem fogják feladni
– emelte ki az ukrán elnök.
Zelenszkij szerint visszafordíthatatlan lenne a befagyasztott orosz vagyon felhasználása
A befagyasztott vagyonokkal kapcsolatos döntést Zelenszkij szerint még akkor sem lehet majd visszafordítani, ha esetleg változna a G7-országok jövőbeli vezetőinek politikája.
Bárki is jön, nem tudja majd megállítani a döntést, amikor Ukrajna részletekben megkapja ezt a pénzt, és eldönti, mire fordítja – fegyverekre vagy másra. Ez a mi politikai győzelmünk
– szögezte le az ukrán államfő.
A befagyasztott orosz eszközök felhasználásának ötlete „gyönyörű”, és nagy potenciállal rendelkezik a gyakorlati megvalósítás szempontjából, és ugyan vannak, akik félnek a lépés következményeitől, de ők kevesen vannak – tette hozzá.
Donald Trump a múlt héten két nagy orosz olajvállalatot sújtott szankciókkal, és sürgette az orosz energiaexport – különösen Kína és India – felvásárlóit, hogy csökkentsék beszerzéseiket, amelyeket Washington és Kijev szerint Oroszország inváziójának finanszírozására használnak.
Az ukrán vezető továbbá felszólította az amerikai elnököt, hogy amikor a két vezető a héten találkozik, gyakoroljon nyomást Hszi Csin-ping kínai elnökre, hogy csökkentse Oroszország támogatását.
Úgy gondolom, ez lehet az egyik erős lépés (Trump) részéről, különösen, ha Kína készen áll az orosz import csökkentésére
– mondta Zelenszkij újságíróknak.
Ahogy az orosz–ukrán háború lassan a negyedik évébe lép, Oroszország csak jelentős áldozatok árán tud előrenyomulni a frontvonalon. Zelenszkij elismerte, hogy az orosz erők megvetették lábukat a kelet-ukrajnai Pokrovszkban, amelyet Moszkva több mint egy éve próbál elfoglalni.
Körülbelül 200 orosz katona tartózkodik ott különböző helyeken – ezt drónok segítségével látjuk. Pokrovszk jelenleg az oroszok fő célpontja
– mondta Zelenszkij.
Borítókép: Zelenszkij és von der Leyen (Fotó: AFP)
