A kétméteres ukrán férfi, akinek engedelmeskedik Zelenszkij

Ukrajna demokráciáját nemcsak külső, hanem belső fenyegetés is veszélyezteti. Az egyik legnagyobb befolyással bíró alak a háború kitörése óta nem más, mint Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke. Jermak nemcsak Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, hanem olykor még nála is nagyobb hatalommal bír. Az amerikai és ukrán források szerint Jermak lépései, bár politikai sikereket hoznak, egyre inkább aláássák Ukrajna demokratikus intézményeit és a háború lezárásához szükséges diplomáciai folyamatokat – írja az Origo.

Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke több területen nagyobb hatalommal rendelkezik mint maga az ukrán elnök

Fotó: THOMAS PETER / POOL

Egy amerikai médiaportál beszámolója szerint az Egyesült Államok politikája Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban mintha attól függene, Donald Trump amerikai elnök kit tart nagyobb akadálynak a béke elérésében: az ukrán Volodimir Zelenszkijt vagy az orosz Vlagyimir Putyint. Ugyanakkor elképzelhető, hogy Trumpnak inkább kevésbé ismert szereplőkre, például Andrij Jermakra kellene összpontosítania.

Jermak az orosz–ukrán háború 2022. februári kirobbanása óta hatalmas befolyásra tett szert, amely egyes területeken már Zelenszkij hatalmát is meghaladja.

Írtunk róla, hogy ő az, aki mindent tud Zelenszkij sötét titkairól. Befolyását arra használja, hogy irányítsa az információáramlást Kijev és a nyugati fővárosok között, kemény tárgyalási álláspontot képviseljen, és háttérbe szorítson mindenkit, aki veszélyezteti a pozícióját. A hírek szerint Jermak megpróbált eltávolítani több, a háború szempontjából kulcsfontosságú személyt is, köztük az ukrán katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanov tábornokot, akit széles körben tisztelnek Ukrajnában.

Jermak befolyása Zelenszkijre messze túlmutat a katonai konfliktuson. Pályája nem a politikában indult: ügyvédként, filmproducerként és luxusmárkák importőreként dolgozott, mielőtt 2011-ben megismerte a színészként tevékenykedő Zelenszkijt. Gyorsan barátokká váltak, és Jermak – aki nőtlen, gyermektelen – később arról beszélt, lenyűgözte Zelenszkij családról alkotott felfogása. 2019-ben a választási kampányban vett részt, a győzelem után külpolitikai tanácsadóvá vált, majd egy évvel később az elnöki hivatal vezetője lett, ezt a pozíciót pedig azóta is betölti.