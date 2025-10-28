UkrajnaAndrij JermakZelenszkij

A kétméteres ukrán férfi, akinek engedelmeskedik Zelenszkij

Ukrajna demokratikus rendszerét nemcsak az oroszokkal vívott háború, hanem a belső politikai konfliktusok is fenyegetik. A háború kezdete óta Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak jelentős befolyásra tett szert, és egyre többen vélik úgy, hogy hatalma már az ukrán elnökét is meghaladja. Ő ellenőrzi az információáramlást, beleszól a diplomáciai döntésekbe, és háttérbe szorítja a független intézményeket. Bírálói szerint ezzel nemcsak Zelenszkij tekintélyét, hanem Ukrajna demokráciájának alapjait is gyengíti.

2025. 10. 28. 17:18
Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke, Andrij Jermak
Fotó: STR Forrás: Ukrainian presidential press-ser
Ukrajna demokráciáját nemcsak külső, hanem belső fenyegetés is veszélyezteti. Az egyik legnagyobb befolyással bíró alak a háború kitörése óta nem más, mint Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke. Jermak nemcsak Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, hanem olykor még nála is nagyobb hatalommal bír. Az amerikai és ukrán források szerint Jermak lépései, bár politikai sikereket hoznak, egyre inkább aláássák Ukrajna demokratikus intézményeit és a háború lezárásához szükséges diplomáciai folyamatokat – írja az Origo.

Egy amerikai médiaportál beszámolója szerint az Egyesült Államok politikája Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban mintha attól függene, Donald Trump amerikai elnök kit tart nagyobb akadálynak a béke elérésében: az ukrán Volodimir Zelenszkijt vagy az orosz Vlagyimir Putyint. Ugyanakkor elképzelhető, hogy Trumpnak inkább kevésbé ismert szereplőkre, például Andrij Jermakra kellene összpontosítania. 

Jermak az orosz–ukrán háború 2022. februári kirobbanása óta hatalmas befolyásra tett szert, amely egyes területeken már Zelenszkij hatalmát is meghaladja.

Írtunk róla, hogy ő az, aki mindent tud Zelenszkij sötét titkairól. Befolyását arra használja, hogy irányítsa az információáramlást Kijev és a nyugati fővárosok között, kemény tárgyalási álláspontot képviseljen, és háttérbe szorítson mindenkit, aki veszélyezteti a pozícióját. A hírek szerint Jermak megpróbált eltávolítani több, a háború szempontjából kulcsfontosságú személyt is, köztük az ukrán katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanov tábornokot, akit széles körben tisztelnek Ukrajnában.

Jermak befolyása Zelenszkijre messze túlmutat a katonai konfliktuson. Pályája nem a politikában indult: ügyvédként, filmproducerként és luxusmárkák importőreként dolgozott, mielőtt 2011-ben megismerte a színészként tevékenykedő Zelenszkijt. Gyorsan barátokká váltak, és Jermak – aki nőtlen, gyermektelen – később arról beszélt, lenyűgözte Zelenszkij családról alkotott felfogása. 2019-ben a választási kampányban vett részt, a győzelem után külpolitikai tanácsadóvá vált, majd egy évvel később az elnöki hivatal vezetője lett, ezt a pozíciót pedig azóta is betölti.

A háború kitörésekor együtt mutattak bátorságot – vagy éppen kihasználták az alkalmat –, amikor nem hagyták el Ukrajnát. Azóta viszont Jermak egyre inkább veszélyezteti mindazokat az elveket, amelyekért az ukránok küzdenek: a nyugati demokrácia alapértékeit. 

Az elnöki hivatal vezetője az elnök bírálóit gyakran orosz ügynöknek nevezte, állami szerveket vetett be politikai riválisai ellen, hátráltatta a korrupcióellenes törekvéseket, és kritikusai szerint új, oligarchikus hatalmi hálót épített ki.

Zelenszkij együtt tölti az éjszakáit Jermakkal

A Financial Times újságírója, Christopher Miller szerint még az elnöki bunkerben is egymás közelében alszanak, miután éjszakába nyúlóan pingpongoznak vagy filmeket néznek, reggel pedig együtt edzenek. Ezután Jermak hosszú órákon át dolgozik az irodájában, két emelettel az ukrán elnök irodája alatt. 

Ma már nincs út Zelenszkijhez Jermak megkerülésével. Ez a probléma.

 – mondta egy korábbi elnöki kabinetfőnök. 

Amikor Zelenszkij két hete újabb találkozóra érkezett Washingtonba, Jermak már a kifutón várta. Ott ült Trump belső körének ebédjén is, közvetlenül Zelenszkij mellett. Az előkészületekben is aktívan részt vett, és azt remélte – tévesen –, hogy Trump Tomahawk rakétákat ad majd Ukrajnának. Több elemző szerint a találkozó, amely zárt ajtók mögött veszekedésbe torkollhatott, újabb bizonyítéka volt annak, hogy Jermak félreérti Washington működését, és rossz tanácsokat ad Zelenszkijnek.

Ez a kritika nem új. A Politico júniusi cikke szerint az amerikai politikai elit kétpárti megvetéssel tekint Jermakra, akit 

tájékozatlannak, követelőzőnek és az amerikai tisztviselőkkel szemben udvariatlannak

 tartanak. Jermak mindenesetre tapasztalt politikai stratéga. Bár Trump nem ígért Tomahawk rakétákat, az amerikai–ukrán találkozó után Washington feloldotta az oroszországi fegyverhasználatra vonatkozó amerikai korlátozásokat és új szankciókat vezetett be Moszkva ellen. Miközben Jermak győzelemként könyvelhette el mindezt, Ukrajnában a háborús helyzet tovább romlott, és elemzők szerint lépései egyre inkább hátráltatják a diplomáciai megoldást. 

Kijev követelése, hogy Trump, Zelenszkij és Putyin egy háromoldalú találkozón üljenek tárgyalóasztalhoz, feldühítette a Kremlt, amely inkább előzetes megbeszéléseket részesítene előnyben és amerikai elemzők is fokozatos egyeztetéseket sürgetnek. Trump ugyanakkor kedveli a nagyszabású, elnöki szintű eseményeket, így 

Jermak számára ez alkalmat adott arra, hogy Ukrajnát együttműködő félként, Putyint pedig akadályként mutassa be – ám ezzel valójában lassította a béketárgyalások előrehaladását.

Az ukrán kabinetfőnök kiszorította Zelenszkij korábbi bizalmasait is, saját embereit helyezte a fontos posztokra, és a hírek szerint ő játszott szerepet Valerij Zaluzsnij tábornok londoni „száműzetésében” is. A Fehér Ház később kapcsolatot próbált teremteni Zaluzsnijjal, hogy Zelenszkij esetleges utódjaként egyeztessen vele, de Jermak lebeszélte erről a tábornokot. Jermak gyakorlatilag kiüresítette Ukrajna demokratikus intézményeit. 

Daria Kaleniuk, az  Antikorrupciós Akció nevű civil szervezet vezetője szerint ma már

nincs valódi kormány, csak Jermak árnyékkabinetje, amely ellenőrzi az elnök napirendjét és a hozzáférést hozzá.

A júliusi korrupcióellenes törvénymódosítás, amelyet Jermak kezdeményezett, tömeges tiltakozást váltott ki: az utcán „Jermak, takarodj!” és „F— Jermak!” jelszavak hangzottak. Zelenszkij végül visszavonta a döntést. A korrupciós gyanú évek óta árnyékot vet Jermakra, például testvére, Denisz ellen indított vesztegetési ügyet 2021-ben titokban lezárták. A közvélemény-kutatások szerint az ukránok 69 százaléka tárgyalásokat akar Oroszországgal a háború befejezéséhez, míg csak 24 százalék folytatná a harcot. Ennek ellenére Jermak elutasítja a kompromisszum gondolatát. Egy korábbi interjúban így fogalmazott:

Első lépés: megnyerni a háborút.

Lehetséges, hogy Putyin soha nem fogadna el mást, mint Ukrajna teljes katonai vereségét, de ha mégis nyílna esély a békére, Kijevnek készen kellene állnia a tárgyalásra. Emellett az ország jövője szempontjából kulcsfontosságú lenne a korrupció felszámolása és a demokratikus intézmények megerősítése. Jermak azonban – a jelek szerint – mindezt csak akadályozza.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke, Andrij Jermak (Fotó: AFP)

