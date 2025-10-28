Átirányítottak egy utasszállítót, miután villával támadt a fiatalokra egy férfi egy nemzetközi repülőjáraton

Az ügyészség közlése szerint a férfi előbb két 17 éves fiatalt támadott meg, majd megpofozott egy nőt és egy légiutas-kísérőt. Az egyik tinédzser arra riadt fel, hogy a férfi fölötte áll, majd villával kulcscsonton szúrja. A másik 17 évest a támadó a fején szúrta meg.