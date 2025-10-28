Kegyeletsértő kommenteket írtak tiszás olvasók a kenyai légikatasztrófáról szóló hírhez + videó

– „Ahhoz, hogy állást tudjak foglalni, tudnom kellene, hogy hány fideszes volt a nyolcból.” Ezt és még ennél is cifrább hozzászólásokat írtak a 444 ellenzéki olvasói a kenyai légikatasztrófáról szóló hírhez – hívta fel a figyelmet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.

Ezt okozza Magyar Péterék gátlástalan gyűlöletkampánya

– mutatott rá a Harcosok órája műsorvezetője a Facebook-oldalán megosztott videójában, majd hangsúlyozta: „tavasszal meg kell őket állítani”.

Németh Balázs kommentben emlékeztetett:

„A tiszás szavazók szerint a fideszesek halála örvendetes dolog. Erről beszéltek korábban a nyugdíjasok kapcsán is.”

Mint arról lapunk beszámolt, nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. A miniszterelnök hozzátette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

Borítókép: Turistákat szállító kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án (Fotó: MTI/EPA)