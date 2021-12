Több EU-ország is Ausztria nyomdokaiba léphet

Vannak olyan államok, amelyek már az osztrák döntés előtt bevezettek olyan rendelkezéseket, amelyek valamely korosztály vagy foglalkozási kör számára kötelezővé tették a vakcina felvételét. Franciaország még júliusban rendelte el az egészségügyi dolgozók kötelező oltását, ezzel egy időben vezették be az egészségügyi kártya – oltást igazoló dokumentum – használatát. Ennek hiányában nem vehető igénybe a tömegközlekedés vagy éppen a vendéglátóhelyek szolgáltatásai. Ezenfelül november elején Emmanuel Macron köztársasági elnök bejelentette, hogy a 65 évnél idősebbek számára kötelező lesz az emlékeztető oltás felvétele egészségügyi kártyájuk érvényességének megújítása érdekében. A francia államfő szerint mindent meg fognak tenni, hogy elérjék a teljes átoltottságot. Jelenleg a lakosság hetven százaléka van teljeskörűen beoltva.

Jean Castex francia miniszterelnököt beoltják Párizsban 2021. március 19-én (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Coex)

A francia egészségügyi kártyához hasonló „útlevelet” vezettek be nyáron Olaszországban is, azzal a különbséggel, hogy ezt szeptemberben kötelezővé tették minden dolgozó számára. A kártya megújításához itt is szükséges az emlékeztető oltás, amellyel kapcsolatban a legnagyobb áttörést a húsz–harminc éves korosztályban érték el. Roberto Burioni virológus szerint ennek az az oka, hogy a kártya nélkül nem látogathatók a szórakozóhelyek. Szerinte nagy részben a fiataloknak köszönhető, hogy a jelenlegi hullám nem érinti annyira súlyosan Olaszországot, ahol 74 százalékos az átoltottsági arány.

Utasok a milánói metrón (Fotó: Jakub Porzycki/AFP)

Görögországban a minap döntött a kormány arról, hogy havonta száz eurós büntetés megfizetésére kötelezik azon hatvan év felettieket, akik 2022. január 16-ig nem regisztrálnak a védőoltásra. A mediterrán országban tombol a járvány negyedik hulláma, és a statisztikák szerint tízből kilenc halott hatvan év feletti. Ezenfelül az elhunytak nyolcvan százaléka egyáltalán nincs beoltva. Az emberek 61,6 százaléka van beoltva. Kiriákosz Micotákisz kormányfő így nyilatkozott a döntésről:

Minden erőfeszítésünket polgártársaink védelmére összpontosítjuk, ezért ezentúl kötelező lesz az oltás az idősek számára. Ez az élet ára.

Peter Šebo mikrobiológus a múlt héten indított petíciójában kérvényezte a cseh kormánynál az oltási kötelezettség bevezetését. – Társadalmunk perverz felfogása a szabadságról és demokráciáról emberéletekbe kerül – fogalmazott a tudós. Az országban 59,5 százalékos a teljes átoltottság, emellett az elmúlt hetekben rekordmennyiségű új fertőzöttet regisztráltak, ezért a kormány felvetette annak a lehetőségét, hogy az oltatlanokra vonatkozó korlátozások mellett a hatvan év felettiek, valamint az egészségügyi és szociális szférában dolgozók számára is kötelezővé teszik a védőoltást.

Szlovákiában a népesség mindössze 43 százaléka kapta meg mindkét oltását, ráadásul az eddigi legsúlyosabb hullám tombol az országban. Eduard Heger miniszterelnök szerint akár az ötven év felettieknél is kötelezővé tehetik a vakcina felvételét, azonban kiemelte, mindenről szakértők fognak dönteni.

Meg vagyok győződve róla, hogy nincs más út a további hullámok és lezárások elkerülésére. Ezek tönkreteszik a gazdaságot, az emberek egészségét és az életüket

– nyilatkozta.

Borítókép: hóesésben készült kép bezárt elárusítóhelyekről a karácsonyi vásár területén Innsbruckban 2021. november 28-án, a koronavírus-járvány miatt elrendelt tíznapos teljes lezárás hetedik napján (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)