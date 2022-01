Lapozó: Franciaországban tavaly harminchárom százalékkal nőtt a szexuális bűncselekmények száma

Franciaországban tavaly 33 százalékkal nőtt a szexuális bűncselekmények száma

A francia rendőrség és csendőrség által 2021-ben regisztrált szexuális bűncselekmények száma 33 százalékkal nőtt a 2020-ban nyilvántartott támadásokhoz képest, jelentette be csütörtökön Gérald Darmanin francia belügyminiszter. Miközben a szexuális erőszakok száma 2020-ban csak három százalékkal volt magasabb a 2019-ben regisztráltaknál. A belügyminiszter elemzése azzal magyarázza a megdöbbentő növekedést, hogy a jelenlegi francia kormány sok olyan intézkedést hozott korábban, amelyek lehetővé tették mind az áldozatok, mind az elkövetők jelentkezését. Így tehát a 2021-ben bejelentett nemi erőszakok és szexuális bűncselekmények 33 százalékos növekedésében az előző évek támadásai is benne vannak, állítja Darmanin. Ugyanerre az okra vezethető vissza az is, hogy azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek több mint öt évvel korábban és kiskorúak ellen elkövetett nemi erőszakról vagy szexuális bűntettekről szóltak, 2018-ban 12 százalékkal, 2020-ban 15 százalékkal és 2021-ben 19 százalékkal nőttek. A 2021-ben bejelentett nemi erőszak, szexuális bántalmazás és zaklatás száma a 2017-es adatokhoz képest riasztóan, 82 százalékkal nőtt Franciaországban.

