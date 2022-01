Lapozó: Illegális migránst találtak a svéd miniszterelnök házában

Februártól kötelező a lőfegyverek regisztrálása Franciaországban

Februártól ötmillió franciának lesz kötelező regisztrálnia a magántulajdonában lévő lőfegyvereit; az érintettek a belügyminisztérium által létrehozott új online felületen tudnak eleget tenni bejelentési kötelezettségüknek. A francia kormány célja, hogy nyomon tudja követni a magánkézben lévő fegyverarzenál alakulását. A kritikán aluli közbiztonság, az egyre terjedő utcai erőszak és bűnözés miatt ugyanis egyre több békés állampolgár vásárol és tart magánál lőfegyvert, hogy ilyen módon érezze magát nagyobb biztonságban a köztereken és otthonában.

Egy svájci közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint Franciaországban több mint 12 millió lőfegyvert birtokolnak a háztartások, és ezzel Franciaország a világ 24. legjobban felfegyverzett nemzete. Európában azonban a franciák az élvonalban vannak a 100 lakosra jutó csaknem 20 lőfegyverrel, amely arányszám például úgy is interpretálható, hogy minden ötödik francia birtokol egy lőfegyvert.

A nyilvántartásokat eddig kikerülő tulajdonosok az első hat hónapban könnyített módon regisztrálhatják lőfegyvereiket a belügyminisztérium új portálján. A bejelentési kötelezettség vonatkozik az Európában legnagyobb létszámú vadászközösség tagjaira és a sportlövőkre is.

Marokkói származású családtaggal bővül a belga királyi udvar

A belga királyi család sajtóközleményben jelentette be december végén, hogy Fülöp belga király unokahúga, a 31 éves Maria Laura hercegnő egy marokkói származású férfival jegyezte el magát. Maria Laura a belga király húgának, Asztrid királyi hercegnőnek és házassága révén osztrák főhercegnének a lánya.

Az anyja révén brit, apja révén marokkói származású vőlegény, William Isvy Párizsban született, Montrealban végezte egyetemi tanulmányait, jelenleg Londonban dolgozik bankárként.

A belga hercegi menyasszony a svájci Bázelban nevelkedett, tanulmányait Brüsszelben, Waterloo-ban, Párizsban és New Yorkban végezte. Kétéves sanghaji tartózkodás után Európába visszatérve Londonban folytatta tanulmányait, itt ismerkedett meg vőlegényével 2015-ben.

A királyi család közleménye szerint a fiatalok az esküvőt 2022 második felére tűzték ki.

Katalónia és Baszkföld okozza a legtöbb konfliktust Spanyolországban

A területpolitikai minisztérium által készített jelentésből kiderült, hogy kizárólag Katalónia és Baszkföld régiók generálnak rendszeres igazságügyi összeütközéseket a Sánchez-kormánnyal. A központi törvényeket többször visszautasítják, emiatt pedig rendszeres bírósági ügyek alakulnak ki. Az állam 13 kifogást emelt 2019 eleje óta az autonóm kormányok ellen, ezek közül ötöt a katalánokkal szemben. A régiós kormány több esetben sértette meg az alkotmányt és lépett túl saját hatáskörén. A konfliktusforrások között pénzügyi és adminisztratív kérdések, környezet- és partvédelmi vita, adózással kapcsolatos problémák is szerepelnek, valamint nem hajlandók betartani az új albérleti törvényben előírt bérletidíj-korlátozásokat sem. Emellett Katalónia többször ment szembe a kormány koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedéseivel is. A baszkok és a katalánok részéről is számtalanszor előfordult, hogy panaszt emeltek a központi kormányzás ellen, mert úgy vélték, hogy az sérti regionális hatásköreiket. A két függetlenségpárti spanyol régión kívül a Kanári-szigetek, Navarra, Andalúzia és Galícia került fel az elmúlt években a konfliktuslistára.

Illegális migránst találtak a svéd miniszterelnök házában

Karácsony előtt három nappal őrizetbe vettek egy fiatal nőt, aki a miniszterelnök házában takarított. Az esetet azonban csak most robbantotta ki az Expressen napilap. A migránst azért vitte el a rendőrség, mert nem rendelkezett tartózkodási engedéllyel, sőt lopás miatt a migrációs hivatal már 2020-ban kiutasító határozatot adott ki ügyében. A járőrök eredetileg azért érkeztek a helyszínre, mert a rendőrségre bekötött riasztó betörést jelzett. A riasztás tévesnek bizonyult, ugyanakkor a helyszínen lévő két takarító egyike nem tudott érvényes iratokat felmutatni.

Az eset két kérdést vet fel: az egyik a miniszterelnök személyes felelőssége, hiszen az eset Magdalena Andersson saját házában történt, nem a kormányfői rezidencián. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök a Göteborgs-Postennek vasárnap adott interjúban azt mondta, egy takarítócéget bízott meg, ők úgy nyilatkoztak, hogy mindenkit kollektív szerződés alapján alkalmaznak. Ugyanakkor az illetékes szakszervezet ezt cáfolta, elmondásuk szerint a cégnek nincs olyan szerződése, amely könnyen ellenőrizhető lenne. A másik kérdés a miniszterelnök személyes biztonságának problémája. Újságírók és biztonságpolitikai szakértők is felteszik a kérdést: hogyan fordulhat elő ilyen biztonsági kockázat a miniszterelnök közvetlen közelében? Egy illegális migráns hogyan juthat be a miniszterelnök ingatlanjába? Milyen lehet a miniszterelnök védelme abban az országban, ahol már öltek meg miniszterelnököt?

Andersson elmondta: bízik abban, hogy a hatóságok tisztázzák a történteket, saját biztonságának helyzetét pedig nem kívánta kommentálni. A biztonsági szakszolgálat (Säpo) azt közölte, nem nyilatkoznak az egyes esetekről, ugyanakkor világossá tették, hogy megvizsgálják, szükséges-e az üggyel kapcsolatban szabálymódosítás.

Borítókép: Magdalena Andersson svéd miniszterelnök. (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Henrik Montgomery)