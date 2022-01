Megélhetési gondokkal küzd Lech Wałęsa

Joggal gondolhatjuk azt, hogy a magasrangú állami vezetők nyugdíjas élete nem a nélkülözésről és a spórolásról szól, Lech Wałęsa története azonban megmutatja, hogy erre is van példa. − A hatezer zlotyi − körülbelül 480 ezer forintnak megfelelő összeg − nyugdíj nem elég, mivel a feleségem hétezret költ havonta − fakadt ki a Super Express lengyel bulvárlapnak adott interjú elején a kelet-közép-európai rendszerváltások ikonikus alakja. A Nobel-békedíjjal elismert korábbi lengyel államfő cinikusan arról is beszélt, ha így megy tovább a sorsa, kénytelen lesz koldusnak állni. A volt elnök rossz anyagi helyzetéről először múlt év elején számolt be a lengyel sajtó, amikor egy érdekes, Wałęsa által feladott álláskereső hirdetésre bukkantak.

Tapasztalt vezető, nagyszerű szónok, Nobel-békedíjas, 1990–1995 között Lengyelország elnöke, a Szolidaritás mozgalom társalapítója és első elnöke vezetői képességet fejlesztő képzéseket, motivációs tréningeket tartana vállalatoknak. Emellett magánrendezvényeket is vállalna, ahol autogramosztásra és közös fotóra is van lehetőség

− áll a hirdetésben. A Super Express értesülései szerint ezeknek a találkozóknak borsos ára van: az ügyfelenként változó díjazása húszezer zlotyitól − több mint másfél millió forint − kezdődik.

A fiatal Lech Wałęsa a gdański hajógyár udvarán 1983-ban. Ebben az évben lett Nobel-békedíjas, melynek díjazásából már egy fillért sem lát. (Fotó: AP/Langevin)

Az interjúból az is kiderül, hogyan került ilyen nehéz helyzetbe Wałęsa. A gondok akkor kezdődtek, amikor a koronavírus-járvány miatt világszerte határlezárásokat és utazási korlátozásokat vezettek be. A korábbi lengyel elnök egészen addig beszédekkel kereste a kenyerét, saját elmondása szerint a nyugati országokban egy-egy előadásért akár százezer eurót is zsebbe rakhatott. − A nyugati kapitalistákból éltem − mesélte büszkén. Egyébként nem szokatlan, hogy politikusok visszavonulásuk után előadásokból, képzésekből szerezzék a jövedelmüket, erre az utóbbi években egy egész iparág épült, melynek globális piacát több milliárd dollárra becsülik. − A vállalatok és a kormányzatok egyre többször kérnek tanácsot a politikában és a vezetésben tapasztalt nyugalmazott tisztviselőktől − mondta a Deutsche Welle német közszolgálati csatornának a nemzetközi szónokhálózat egyik képviselője. Az olyan problémák esetén, mint például az ukrán válság, a keleti szakértők véleménye – ezáltal díjazása is − felértékelődik, ezt használta ki egészen eddig Wałęsa. A korlátozások bevezetésével az események vagy elmaradtak, vagy az online térben tartották meg őket, emiatt sokan, köztük a volt lengyel elnök is jelentős bevételektől esett el.

A hetvenhat éves volt lengyel elnöknek politikából való visszavonulása után többször akadtak gondjai a pénzügyekkel. (Fotó: Roger Turesson)

Ez azonban még mindig nem magyarázza azt, hogy a korábbi államfő miért nem rendelkezik semmilyen megtakarítással. A lengyel rendszerváltásban kulcsszerepet játszó Szolidaritás szakszervezet megalapítása miatt 1983-ban Nobel-békedíjjal jutalmazták a korábban a gdański hajógyárban villanyszerelőként dolgozó Wałęsát. A díj mellé járó pénzösszeg a nyolcvanas években százezer dollár körül mozgott, ez mai árfolyamon körülbelül háromszáznegyvenezer dollárnak − valamivel több mint százkilencmillió forint − felel meg. Habár ez a mostani díjazáshoz képest szinte eltörpül, akkoriban hatalmas összegnek számított. A már többször is idézett interjúban fény derül arra is, hogy mit kezdett a vagyonával a volt lengyel elnök. Elmondása szerint több tízmillió zlotyival támogatta a lengyel egyházat, ezen belül is a Jasna Góra-i kolostort. A népszerű zarándokhelyen tisztelik Európa leghíresebb Szűz Mária-ábrázolását, emellett a lengyel vallási és nemzeti szabadság jelképe. Wałęsa a pénz mellett több kilogrammnyi aranyat is ajándékozhatott a katolikus egyháznak, mivel szerinte így tudhatta a legnagyobb biztonságban a vagyonát.

A Jasna Góra-i kolostor. Többek között Wałęsa adományainak köszönhetően van ilyen szép állapotban. (Fotó: Pinterest)

A Super Express weboldalán egyébként szavazhatnak az olvasók arról, hogy megemelnék-e a nélkülöző elnök nyugdíját további ötszáz zlotyival.

A politika után: A legtöbb, politikából távozó tisztviselő helyzete nem hasonlít Lech Wałęsáéhoz. A közéleti botrányok miatt a politikát maga mögött hagyó Sebastian Kurzról például a múlt héten derült ki, globális stratégiai menedzserként a Thiel Capital pénzügyi tanácsadó cégnél folytatja a pályafutását, jelentősen nagyobb összegért, mint amennyit kancellárként vihetett haza. December végi hír, hogy François Fillon korábbi francia miniszterelnököt az orosz kormány érdekeltségei közé tartozó Szibur gázfeldolgozó és petrolkémiai holding igazgatójává nevezték ki. Németország egykori vezetője, Gerhard Schröder is testhez álló munkát talált magának: az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítését határozottan támogató politikus a Gazprom egyik, a projekt megvalósításáért felelős testületében lett elnökségi tag. Barack Obama volt amerikai elnök a Wall Street vállalatainál tartott beszédek mellett könyvírásba fogott elnöki mandátuma lejárta után, melynek eddig három bestselleralkotás lett az eredménye. Mihail Gorbacsov a Szovjetunió felbomlását követően színésznek állt, egy esetben magát is alakította a filmvásznon.

Borítókép: Lech Wałęsa egy TV-műsorban szerepel. (Fotó: ČTK/Michal Krumphanzl)