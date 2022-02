A magyar–német barátság nem csak papíron él

– Ami a két nép múltját, barátságát, történelmét illeti, minden okunk megvan az optimizmusra

– hangsúlyozta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a magyar–német barátsági szerződés 30. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol egyaránt felcsendült a német és a magyar himnusz.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar–Német Intézete az Európai Együttműködésért ma esti jubileumi rendezvénye azzal a céllal jött létre, hogy megünnepelje a nemzeteinket évszázadok óta összekötő közös örökséget és a magyar–német barátság harminc évvel ezelőtt lerakott mérföldkövét. 1992. február 6-án írta alá a baráti együttműködésről és európai partnerségről szóló szerződést Budapesten Antall József miniszterelnök, Helmut Kohl német kancellár, továbbá Mádl Ferenc akkori tárca nélküli miniszter és Hans-Dietrich Genscher német külügyminiszter.

Az eseményen Gulyás Gergely elmondta: Magyarország és Németország hosszú ideje szövetséges, jóban is, rosszban is, a hidegháború végével pedig lehetővé vált, hogy szövetségesek legyünk az Európai Unióban és a NATO-ban is. A miniszter továbbá arra is kitért, bízik abban, hogy ez a jó kapcsolat, ami Helmut Kohl és Antall József között megvolt, ma is fennállhat minden pillanatnyi viszontagság és vita ellenére.

– Hol lehetne a magyar–német együttműködésről jobban szólni, mint Budapesten, a hidak városában? A híd, amely mindkét oldalon megkapaszkodik, az együttműködés jelképe

– fogalmazott Matthias Rössler, a szászországi tartományi parlament elnöke is ünnepi beszédében. – Helmut Kohl boldog lenne, ha látná, hogy ezt a szerződést mennyi élettel töltötték meg – jelentette ki Michael Winzer, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletvezetője is, hozzátéve, ha körbetekintünk ebben a magyarokkal és németekkel zsúfolt teremben, akkor láthatjuk, hogy a barátság nem csak papíron él.

A megállapodás aláírásával mindkét állam elkötelezte magát amellett, hogy szoros baráti együttműködésre és az emberi jogokat, a jogállamiság alapelvét tiszteletben tartó Európa megteremtésére törekszik a nemzetközi jog, az ENSZ alapokmánya, a helsinki záródokumentum, valamint a párizsi charta szellemében.

A szerződés a mai napig az országaink közötti kétoldalú kapcsolatok alapját képezi.

A jubileumi ünnepségen Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kiemelte, hogy a gazdasági kapcsolatok ma fantasztikusan alakulnak a két ország között, és olyan méreteket öltenek, mint még sosem. Hozzáfűzte: a szoros kapcsolat ellenére a közbeszédben gyakran az egyet nem értés szólamait halljuk. Johannes Haindl, a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete pedig úgy fogalmazott: aki kinyitja az újságot, az tudja, hogy vannak politikai nézetkülönbségek. – Ez normális, hiszen eltérő országok eltérő érdekek mentén cselekednek – szögezte le, hozzátéve: a magyar–német barátság nem az 1992-es szerződés megkötéséhez, hanem sokkal mélyebbre, mintegy ezer évre nyúlik vissza.

Borítókép: Német-Magyar barátság 30. évfordulója (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)