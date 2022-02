A moszkvai tárgyalóasztal rejtélye mozgatja az újságírók fantáziáját

Ezt támasztja alá a Reuters hírügynökség tegnap megjelent cikke is, melyben a Macront kísérő személyzet két tagja szólalt meg.

− Az oroszok tudomásunkra adták, elnöküknek egészségügyi „buborékban” kell maradnia. Ebben nincs semmiféle politika, a távolság nem zavarta meg a tárgyalások menetét

− nyilatkozta egyikük.

Az is koronavírussal kapcsolatos magyarázat mellett szól, hogy a pandémia kezdete óta az orosz elnök és adminisztrációja is kiemelt prioritásként kezeli Putyin egészségének védelmét. A személyét övező járványügyi protokoll a világ egyik legszigorúbbja, hosszú ideig egyáltalán nem hagyta el hivatalos rezidenciája területét, kormányának tagjaival csak videóhívás formájában egyeztetett.

Az orosz BBC tavaly áprilisban nyilvánosságra hozott adataiból kiderült, közel 85 millió dolláros − mintegy 25 milliárd forintnyi − keret biztosítja a hatvannyolc éves orosz elnök egészségi védelmének kiadásait.

Ennek nagy részét a Putyinnal érintkező tisztviselők karanténjára költötték, akiknek a találkozó előtt két héttel be kellett költözniük a Kreml valamelyik szállodájába vagy szanatóriumába. Ez idő alatt nem vehettek fel személyes kapcsolatot senkivel, több alkalommal pedig PCR-tesztet végeztek el rajtuk. Az egyébként máskor minden további nélkül az átlagemberek által is látogatható szállodák a járvány kezdete óta csak ezt a célt szolgálták, idén indul újra a foglalások normális menete. A Kreml tájékoztatása szerint a Moszkva melletti, Novo-Ogarjovo elnöki rezidencia területén speciális „fertőtlenítő alagutakat” is elhelyeztek, melyek pillanatok alatt sterilizálták a rajtuk áthaladókat.

Az országot először 2021 júniusában hagyta el az orosz elnök, több mint egy évvel a pandémia kitörése után. Ekkor Genfbe utazott, hogy Joe Bidennel tárgyaljon, ahol meglepően laza óvintézkedések mellett egyeztetett a két vezető.

Ez betudható annak, hogy Putyin 2021 tavaszán vette fel a vírus elleni védőoltást, így még nagyfokú védettséget élvezett, valamint annak is, hogy akkor éppen semmilyen járványhullám nem sújtotta a világot − ellentétben a mostani, omikron variáns által okozott tömeges megbetegedésekkel.

Putyin azóta sem sokszor hagyta el Oroszországot, és ahogy láthatjuk, még mindig szigorú intézkedésekkel védik egészségét. Jelenleg azonban annyira feszült a helyzet Ukrajna kapcsán, hogy elengedhetetlenek a személyes találkozók a világpolitika vezetői között.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz (b) és Emmanuel Macron francia elnök megbeszélést folytat Moszkvában 2022. február 7-én. (Fotó: MTI/AP/Pool/Szputnyik)