Családi dráma a francia kampányban

Napok óta a Le Pen-család vitájától hangos a francia sajtó. A lavinát Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés elnökének unokahúga, Marion Maréchal indította el, miután egy lapinterjúban kijelentette: az áprilisi elnökválasztáson nagynénje helyett inkább annak riválisát, Éric Zemmour jobboldali publicistát támogatná.

A vitához vasárnap Marine Le Pen édesapja, a Nemzeti Tömörülés elődpártjának korábbi elnöke, Jean-Marie Le Pen is hozzászólt: a Le Figaro című jobboldali napilapnak kifejtette: lánya, Marine „az a jelölt, akinek a legnagyobb esélye van a sikerre az elnökválasztási küzdelemben”, ugyanakkor „szimpátiáját” fejezte ki Zemmour iránt.

− Sajnálatos, hogy ez a választási kampány során történik, és megértem, hogy Marine még mindig megdöbben – tette hozzá a 93 éves politikus. Marine Le Pen nem hagyta reakció nélkül unokahúga korábbi szavait: „brutálisnak”, illetve „erőszakosnak” nevezte a helyzetet, de kijelentette: kapcsolatuk nagyon személyes, és igyekezett biztosítani mindenkit arról, hogy közelebb áll a győzelemhez, mint Zemmour. A Le Pen-családon belüli pengeváltások egyébként a kezdetek óta végigkísérik a Jean-Marie Le Pen által alapított párt történetét. A korábban Nemzeti Front néven futó szervezet irányítását 2011-ben vette át Marine Le Pen az apjától, majd ki is záratta őt a pártból.

A közvélemény-kutatások szerint egyébként amennyiben most tartanák az elnökválasztást, az első fordulót továbbra is Emmanuel Macron nyerné körülbelül 23 és 25 százalék közötti támogatottsággal, s nagy fölénnyel jutna be a második körbe. A jobboldali jelöltek között viszont szoros küzdelem alakulhat ki a második helyért. Marine Le Pennek és Valérie Pécresse-nek − aki a jobbközép Köztársaságiak jelöltje −, 16-17 százalékos eredményt jeleznek a felmérések, míg Éric Zemmour jelenleg csupán a negyedik helyen áll 11-12 százalékos támogatottsággal.

Cseke Bence, Franciaország-szakértő lapunknak nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy Éric Zemmour népszerűsége az elmúlt másfél-két hónapban több százalékot zuhant és egyértelmű, hogy jelenleg politikai szövetségeseket keres.

Mivel hasonló retorikát képvisel, mint Marine Le Pen, és tudja, hogy a Nemzeti Tömörülés elnökének az Achilles-sarka a családi érdekellentétek, ezért nem meglepő, hogy a 32 éves unokahúgot − aki egyébként jártas a regionális politikában − csábítja kampányába. − Ha ilyen embereket maga mellé tud állítani, az pluszszavazatokat jelenthet neki – tette hozzá Cseke Bence.

Ugyanakkor Marine Le Pennek a republikánusokra is figyelnie kell: a szintén 16-17 százalékon álló Valérie Pécresse-nek több lendületi előnye is van.

A szakértő kiemelte, amellett, hogy meglepetésemberként nyerte meg a republikánusok előválasztását, még a Köztársaságiak is össze szedték magukat, és öt éve nem látott egységet mutatnak.

Borítókép: Marine Le Pen (balra) és unokahúga Marion Maréchal (Fotó: EPA/Shutterstock/Ian Langsdon)