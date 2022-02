Lapozó: Rekordszámú amerikai vallja magát az LMBTQ-közösség tagjának

Mexikóban bevarrták szájukat a migránsok

A mexikói város, Tapachula befogadóközpontjában illegális migránsok egy csoportja látványos demonstrációba kezdett: bevarrták egymás száját, hogy így tiltakozzanak a mexikói hatóságok szigora ellen, amelyek nem engedik a közép- és dél-amerikai bevándorlókat az USA határához. Az összevarrt szájú migránsok így enni sem tudnak, csak inni és beszélni, az ajkak középső részén meghagyott résen. A tiltakozás hátterében az a patthelyzet áll, hogy a mexikói kormány csak akkor engedélyezi a migránsok szabad mozgását az országban – azaz a migránsok akadálytalan eljutását az amerikai határhoz –, ha először a mexikói államtól kapnak menedékjogot. A kérelmek elbírálása azonban igen lassú, ugyanis 2021-ben több mint 90 ezer migráns nyújtott be menedékkérelmet a mexikói bevándorlási hivatalnak csak Tapachulában. Az összevarrt szájú migránsok között ezért sokan már több mint egy éve várják a menedékjog kiadását és szabadon bocsátásukat a zárt táborból. Nem ez az első eset, hogy migránsok a szájuk összevarrásával próbálják elérni követeléseiket. Tavaly nyáron Brüsszelben több száz éhségsztrájkoló migráns tette ugyanezt, hogy nyomást gyakoroljon a belga kormányra, és elérje, hogy a hatályos belga törvény által nem biztosított kedvezményekkel kapjon letelepedési és munkavállalási engedélyt a belga fővárosban.

Forrás: Washingtonpost.com , Twitter.com

Visszaküldik Spanyolországba a tavaly augusztusban kitoloncolt migránsgyerekeket

A ceutai bíróság csütörtöki ítéletében arra kötelezte az autonóm város kormánydelegációját, hogy szállíttassa vissza a kitoloncolt afrikai gyerekeket a városba. A döntéshozó bíró helybenhagyta a gyermekvédelmi szervezetek és néhány kísérő nélkül érkezett kiskorú panaszát, és úgy ítélte, hogy a spanyol kormány megsértette alapvető jogaikat azzal, hogy felülvizsgálat nélküli toloncolta őket haza. Az ítélet szerint a kormány a kiskorúak testi és erkölcsi épségét veszélyeztető helyzetet teremtett ezzel, ugyanis nem tudta garantálni, hogy ezek a gyerekek a hazaszállítást követően nem kerülnek elhagyatott vagy tehetetlen helyzetbe. A ceutai elnök kérésére a belügyminiszter tavaly augusztusban rendelte el a szülői felügyelet nélkül érkezett migránsgyerekek hazaküldését. A folyamatot a bíróság leállította, miután több szervezet jelezte, hogy a kormány törvényt sért és nem adja meg a védelmet a kiskorúaknak. Így végül kénytelenek voltak megszakítani a hazatelepítési eljárást, ami miatt Ceuta befogadóbázisai azóta is túlterheltek. Rengeteg gyereket a félszigetre szállítottak át, hogy könnyítsenek a város befogadórendszerén.

Forrás: Rtve.es

Rekordszámú amerikai azonosítja magát az LMBTQ mozaikszó valamelyik betűjével

A Gallup közvélemény-kutató intézet csütörtökön publikált friss éves jelentése szerint 2021-ben rekordot döntött azoknak az amerikaiaknak a száma, akik szexuális irányultságukat és nemi identitásukat eltérőnek mondják a heteroszexuális emberekétől. A nagymintás reprezentatív kutatás szerint az amerikai lakosság 7,1 százaléka már nem cisznemű. Ez az arány duplája a 2012-ben mért, alig 3,5 százalékos aránynak. Különösen a Z generáció tagjai között, azaz az 1997 és 2003 között született (19–25 éves) fiatalok körében ugrott meg az LMBTQ-identitásúak száma. Ennek a korcsoportnak ugyanis már 20,8 százaléka sorolja magát a nem heteroszexuális és/vagy nem is cisznemű emberek közé. Az 1946 és 1964 között született lakosságnál mért 2,6 százalék jóval alacsonyabb ennél, ráadásul arányuk nem változik, ellentétben a Z és a millenniumi generáció folyamatosan és gyorsan növekvő tendenciájával. A Z generáció tagjai közül 2017-ben még „csak” 10,5 százalékuk sorolta magát az LMBTQ-kérdésben közvetlenül érintettek közé, most 20,8 százalékuk. A Gallup megjegyzi, hogy a 19–25 éves válaszadók körében a duplaannyi LMBTQ fiatal annak tudható be, hogy a kutatásban most vehettek részt először azok, akik korábban életkoruk miatt még nem voltak jogosultak rá, hiába éltek LMBTQ-identitással. Az amerikai LMBTQ-közösség tagjainak 57 százaléka vallja magát biszexuálisnak, továbbá 20,7 százalékuk homoszexuális, 13,9 százalékuk leszbikus, tíz százalékuk transzszexuális és négy százalékuk egyik kategóriába sem sorolja magát.

Forrás: Rt.com , Gallup.com

Borítókép: Andrew M. Cuomo, New York állam kormányzója (középen) és barátnője, Sandra Lee (középen, balra) a 49. alkalommal tartott évenkénti New York-i melegfelvonuláson 2018. június 24-én (Fotó: MTI/EPA/Porter Binks)