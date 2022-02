Milliós menekültáradatra is felkészült Lengyelország

Az ukrajnai orosz hadművelet kezdete óta már 156 ezren érkeztek Ukrajnából Lengyelországba, csak szombaton 77 300-an keltek át a határon – közölték vasárnap a lengyel határőrség. A menekültek a közúti határátkelőkön keresztül érkeznek, de jönnek zsúfolt vonatokkal is. A lengyelek megegyeztek az ukrán hatóságokkal arról, hogy az összes közös határátkelőhelyen a személygépkocsiknak szánt sávok egy részét a gyalogosok számára nyitják meg. A gyerekes nők gyorsított eljárásban mehetnek át a határátkelőkön. A hiányos vagy érvénytelen személyazonossági dokumentumokkal érkezőket is beengedik Lengyelországba, a kormány a járvány miatti karantént is megszüntette az Ukrajnából érkezők számára. Az ukránok ingyen vehetik igénybe a lengyel állami vasúttársaság vonatait.

A lengyel sajtóban megjelent hírek szerint a menekültek főleg nők és gyermekek, mivel a katonakorú, 18–60 év közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát. Az érkezők nagy része a már Lengyelországban élő rokonaihoz, ismerőseihez tart, növekszik azonban azoknak a száma is, akik felkeresik a határ közelében létesített kilenc befogadóközpont valamelyikét. A központokban megkapják a szükséges információkat, a további hivatalos eljárásról is tájékozódnak, élelmiszer- és orvosi ellátást kapnak, rövid pihenésre, melegedésre is van lehetőségük. Az érkezők mintegy tíz százalékának nincs konkrét úti célja – írja az MTI. Őket a befogadóközpontokból a nyugatabbra fekvő vajdaságokban előkészített szálláshelyekre szállítják.

Fotó: Czarek Sokolowski

– Pokoli volt – nyilatkozta a határ lengyel oldalán a Nyugat-Ukrajnából menekülő 49 éves Helena az al-Dzsazíra hírtelevíziónak. Huszonnégy órát kellett várnia a határon, mire átkelhetett, most a Poznanban élő rokonaihoz megy. – Remélem, visszatérhetünk. Vissza kell mennem. Ez nem az én országom – mondta egy kétségbeesett 25 éves nő, Olha a The New York Timesnak, aki hároméves gyermekével érkezett Lengyelországba. Sajtóbeszámolók szerint ukrán férfiak közben épp az ellenkező irányba tartanak, hogy felvegyék a harcot az orosz megszállókkal.

Lengyelországnak mintegy 530 kilométer hosszúságú közös határszakasza van Ukrajnával, az országban becslések szerint egy-másfél millió ukrán él és dolgozik. Többségük az elmúlt években érkezett Lengyelországba, a kelet-ukrajnai harcok kitörése 2014-ben felgyorsította az exodust. A lengyelországi munkaerőhiány és a szívélyes lengyel–ukrán kapcsolatok megkönnyítették a beilleszkedésüket.

Fotó: Karina Sao

Lengyelországban az utóbbi napokban számos jótékonysági gyűjtés indult Ukrajna és az ukrán menekültek megsegítésére. Számos lengyelországi önkormányzat jelezte, hogy kész befogadni menekülteket. A lengyel kormány 37 millió zlotyval (hárommilliárd forint) támogatja a menekülteket befogadó vajdaságokat. Michal Dworczyk, a kormányfői hivatal vezetője nem zárta ki, hogy jelentős, például egymillió fős menekültáradat esetén Varsó európai uniós forrásokért fog folyamodni. Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa közölte, az Európai Bizottság és az unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex is kész pénzügyi és technikai segítséget nyújtani Varsónak.

Annyi menekültet fogadunk be, amennyit szükséges

– nyugtatta meg a hazájukat elhagyni kénytelen ukránokat Marcin Ociepa lengyel védelmi miniszterhelyettes.

A határkerítéseket megrongáló illegális bevándorlók és a valódi menekültek között különbséget nem látó nyugati sajtót meglepte Lengyelország és Magyarország segítőkészsége. – A kormányzó lengyel Jog és Igazságosság befogadja a menekülteket Ukrajnából. Ez a hozzáállás figyelemre méltó kontraszt ahhoz az ellenségeskedéshez képest, amellyel a távolabbról érkezők szembesültek – utalt a The Economist brit hetilap a lengyel határokat Belarusz oldaláról hónapok óta ostromló, főleg közel-keleti migránsokra. – Az ukránok, akik főleg keresztények és fehérek, törvényesen, vízummentesen utazhatnak Lengyelországba és más uniós tagállamokba – jegyezte meg a The New York Times, hozzátéve: az afgánokat „gumibotokkal verték vissza” a lengyel határőrök.

Borítókép: Csomagok egy Ukrajnából menekülő család autójában a lengyel–ukrán határon, a délkelet-lengyelországi Przemyslben 2022. február 26-án. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz)