Itt van, megérkezett, most már szabályozott az MI

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 9:25
Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI
A mesterséges intelligencia stratégia megújítását követően Magyarország újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: megszületett az első mesterséges intelligencia törvénye, amely hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét.

Szolnoki Szabolcs technológiáért, űriparért és védelmi iparért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megteremtse a biztonságos, átlátható és felelős mesterséges intelligencia (MI) használat jogi kereteit. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai előkészítése mellett megalkotott jogszabály szorosan kapcsolódik a kormány 2025 szeptemberében elfogadott új mesterséges intelligencia stratégiájához, amely hozzájárul, hogy a magyar emberek és a hazai kkv-k a technológiai fejlődés nyertesei legyenek – olvasható a minisztérium közleményében.

A 2025. évi LXXV. törvény az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének végrehajtása mellett a magyarországi vállalkozások és felhasználók védelmét is hatékonyan biztosítja.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a hazai intézményrendszer kialakítása során is a nemzeti érdekek és a magyar innovációs potenciál volt meghatározó.

A jogszabály ezt szem előtt tartva jelöli ki azokat a hazai hatóságokat, amelyek az uniós MI-rendelet végrehajtásáért felelnek: egyrészt a bejelentő hatóságot, amely az MI-rendszerek megfelelőségét tanúsító szervezeteket jelöli ki, másrészt a piacfelügyeleti hatóságot, amely az MI-rendszerek jogszerű használatát ellenőrzi. 

Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.

A kormány stratégiai döntésével összhangban a törvény létrehozza a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácsot. A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos által vezetett testület irányelvek kidolgozásával segíti majd az egységes jogalkalmazást, figyelemmel kíséri a technológiai fejlődést és a hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokkal és szakpolitikai javaslatokkal támogatja a kormány munkáját. A tanács széles körű egyeztetési fórumként fog működni, amely rendszeresen konzultál az MI hazai szereplőivel – a kutatási, gazdasági és társadalmi szféra képviselőivel egyaránt.

